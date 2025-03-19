الامارات | وزير الرياضة يحذر الأهلي: يجب أن يتحمل مسؤولية قراره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، عن الخلافات الأخيرة بين ناديي الأهلي والزمالك بشأن قضايا الحكام والمباريات المؤجلة، مؤكداً أن الوزارة لا تتدخل في هذه الأمور وأن كل نادٍ يتحمل مسؤولية قراراته.

أوضح صبحي أن النادي الأهلي أبدى اعتراضه هذا الموسم على إدارة الحكام للمباريات، بينما كان الزمالك قد واجه مشكلة المباريات المؤجلة في الموسم الماضي واعترض عليها.

وأشار إلى أن الزمالك تحمل تبعات قراره حينها، حيث تم تطبيق قرار رابطة الأندية عليه، مضيفاً أن الأهلي مطالب الآن بتحمل مسؤولية قراره بشكل منفرد.

وشدد وزير الشباب الرياضة المصري، على أن الوزارة ليس لها أي دور أو تدخل في هذه القضايا، قائلاً: "الوزارة ليس لها أي دخل في كل هذه الأمور"، ليؤكد بذلك أن إدارة مثل هذه الخلافات تقع ضمن اختصاص الأندية ورابطة الأندية واتحاد الكرة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات الأخيرة التي شهدتها الكرة المصرية، خاصة مع اقتراب موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي أثارت جدلاً واسعاً بسبب قضايا التحكيم وتنظيم المباريات. ويبدو أن الوزير يسعى لتوضيح موقف الوزارة كجهة محايدة بعيدة عن الصراعات بين الأندية.