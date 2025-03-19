الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | نصف نهائي كأس رئيس الدولة «2 أبريل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد لكرة القدم، أمس، إقامة مباراتَي الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يوم الثاني من أبريل المقبل، ويلتقي في المباراة الأولى الشارقة مع الجزيرة على استاد هزاع بن زايد في الساعة 19:45، فيما يلتقي في المباراة الثانية الوصل مع شباب الأهلي على استاد آل مكتوم في الساعة 20:30.

