الامارات | نصف نهائي كأس رئيس الدولة «2 أبريل»

شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي كأس رئيس الدولة «2 أبريل» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، إقامة مباراتَي الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يوم الثاني من أبريل المقبل، ويلتقي في المباراة الأولى الشارقة مع الجزيرة على استاد هزاع بن زايد في الساعة 19:45، فيما يلتقي في المباراة الثانية الوصل مع شباب الأهلي على استاد آل مكتوم في الساعة 20:30.
