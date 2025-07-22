شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يفوز على سوريا في ثاني مبارياته ببطولة بيروت الدولية الودية والان مع تفاصيل الخبر

فاز المنتخب المصري الأول لكرة السلة رجال، على منتخب سوريا بنتيجة 77-66، في ثاني مبارياته ببطولة بيروت الدولية الودية، والمقامة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، استعدادًا لمنافسات الأفروباسكت.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

22/17

38/38

56/52

77/66

وكان منتخب مصر استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب إيران بنتيجة 60/59.

قائمة منتخب السلة:

وتضم قائمة مصر في البطولة كل من، عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف أبو شوشة، إيهاب أمين، باترك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبدالناصر، محمد طه، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، ياسين نصر.

الجهاز الفني لمنتخب السلة

يرأس البعثة الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني كل من، محمد الكرداني المدير الفني، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، محمد ربيع إداري، إسلام جمعة طبيبًا، محمد جمال مخطط أحمال، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبدالله محلل أداء، علي موسى استشفاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل في أنجولا.

مجموعة منتخب السلة بالبطولة

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.