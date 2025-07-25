ورحل هوجان تاركاً الشريط الإباحي واعتراف زوجته بإدمانه للجنس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: توفي المصارع الأسطوري هالك هوجان الخميس في مدينة كليرواتر بولاية فلوريدا، وطوال العقود التي قضاها تحت الأضواء العامة، تمكن هولك هوجان من التغلب على الجدل داخل وخارج حلبة المصارعة.

توفي أيقونة المصارعة الحرة WWE الأسطوري، عن عمر يناهز 71 عامًا، وكان بطلًا 12 مرة، ودخل قاعة مشاهير WWE مرتين ، وكان نجمًا سينمائيًا وتلفزيونيًا واقعيًا، والجزء الأكبر من شهرته جاء لأسباب تتعلق بتصرفات فضائحية، وهو أمر يحدث لكثير من المشاهير والأساطير، والأمر هنا يتعلق أيضاً بالمتلقي والمشجع والمعجب الذي تجذبه الشخصية الجدلية في كثير من الأحيان، بل يقع في غرام "النجم الفضائحي" أحياناً.

لكن حياته الشخصية، بما في ذلك شريط جنسي مسرب ودعواه القضائية اللاحقة بقيمة 100 مليون دولار ضد المنفذ الذي نشره، وخطابه العنصري الذي أدى إلى إزالته مؤقتًا من قاعة مشاهير المصارعة الحرة للمحترفين WWE، والدراما العائلية الناجمة عن طلاقه في عام 2009 من ليندا هوجان، تصدرت عناوين الصحف أكثر من بطولاته في عالم المصارعة.

شريط الجنس عام 2007

حصل موقع جاوكر على نسخة من شريط جنسي تم تسجيله سرًا عام 2007، ظهر فيه نجم المصارعة المحترفة وزوجة صديقه. بعد أن نشر الموقع، الذي أُغلق فيما بعد، تسع ثوانٍ من التسجيل عام 2012، رفع هوجان دعوى مدنية ضد الموقع مطالبًا بتعويض قدره 100مليون دولار.

في عام 2016، قضت هيئة محلفين في فلوريدا بأن شركة جاوكر ميديا انتهكت حق هوجان في الخصوصية عندما نشرت الشريط ومنحته تعويضًا قدره 140 مليون دولار.

قال هوجان لمجلة بيبول آنذاك تعليقًا على الحكم: "شعرتُ بارتياح لأن الناس صدقوني أخيرًا. ظنّ الكثيرون أنني أُنتج شريطًا جنسيًا بغرض الترفيه".

وقال هوجان إن مقطع الفيديو الذي يظهره وهو يمارس الجنس مع زوجة صديقه المقرب آنذاك تم تسجيله سراً.

شهد هوجان في المحاكمة أن نشر الفيديو أصابه بالحرج الشديد. وقال المصارع، واسمه الحقيقي تيري بوليا، من منصة الشهود إنه لم يكن يعلم أن العلاقة الجنسية تُسجل.

وتوصلت شركة جاوكر ميديا في وقت لاحق إلى تسوية بقيمة 31 مليون دولار مع المصارع، الذي خاض المعركة التي استمرت لسنوات بدعم جزئي من الملياردير التكنولوجي بيتر ثيل.

خطاب عنصري

في عام 2015، تحدث هوجان عن تسجيل صوتي مسرب ظهر فيه وهو يوجه إهانات عنصرية إلى الحياة العاطفية لابنته بروك.

قبل ثماني سنوات، استخدمتُ ألفاظًا مسيئة خلال محادثة. كان من غير المقبول بالنسبة لي استخدام تلك الألفاظ المسيئة؛ لا عذر لي في ذلك؛ وأعتذر عن ذلك،" هذا ما قاله هوجان آنذاك في تصريح حصري لمجلة بيبول. وقد تم نشر نص تلك المحادثة على الإنترنت بواسطة مجلة National Enquirer .

قال هوغان لمجلة بيبول آنذاك: "هذا ليس أنا. أؤمن إيمانًا راسخًا بأن كل شخص في العالم مهم، ولا ينبغي معاملته بشكل مختلف بناءً على العرق أو الجنس أو التوجه أو المعتقدات الدينية أو غير ذلك". وأضاف: "أشعر بخيبة أمل من نفسي لاستخدامي لغة مسيئة ومتناقضة مع معتقداتي".

وبعد ذلك تم شطب هوجان من قاعة المشاهير التابعة لاتحاد المصارعة العالمي، ولكن في عام 2018، أعيد المصارع إلى قاعة المشاهير.

دراما عائلية

ارتفع هوجان وزوجته آنذاك ليندا وأطفالهما بروك ونيك إلى مستوى آخر من الشهرة معًا في برنامج الواقع الخاص بهم على قناة VH1، Hogan Knows Best ، وهو مسلسل تم بثه لمدة أربعة مواسم من عام 2005 إلى عام 2007.

بعد شهر واحد من انتهاء العرض، تقدمت ليندا بطلب الطلاق بعد 24 عامًا من الزواج، مشيرة إلى " خيانات " هالك، بما في ذلك علاقته مع صديقة مقربة لابنتهما المراهقة.

عادت التوترات داخل الأسرة إلى دائرة الضوء بعد عقود من الزمن، بعدما شاركت ليندا مقطع فيديو مؤثرًا على حسابها على إنستغرام في وقت سابق من هذا العام.

"لقد مرت 15 سنة منذ أن تركت هالك هوجان، وعائلتي في أسوأ حالة من الفوضى"، قالت ليندا وهي تبكي في 26 مارس (آذار).

كما زعمت زوجته السابقة، البالغة من العمر 65 عامًا، أنه كان "مدمنًا للجنس" و"كاذبًا". بعد أيام ، في مقابلة مع TMZ، انقلبت ليندا على زوجها، ووصفت هالك بأنه "أب جيد"، لكنه "زوج سيء".

هوجان وليندا تزوجا عام 1983 حتى صيف 2009، حين تم الانتهاء من إجراءات طلاقهما . بعد طلاق هالك وليندا، تزوج من جينيفر ماكدانييل ، عام 2010.

ثم انفصلا عام 2021، ثم تزوج من زوجته سكاي ديلي في سبتمبر (أيلول) 2023.

نيك و بروك والزوجة ليندا وهالك هوجان

