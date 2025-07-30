شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري فحوصات جديدة لـ مروان عطية لمابعة حالته بعد جراحة الفتاق والان مع تفاصيل الخبر

يخضع مروان عطية لاعب وسط الأهلي لفحص طبي جديد خلال الساعات القادمة، لتحديد موعد الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر بعد تعافيه من إجراء عملية "الفتاق" والخضوع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية، وبدء فترة التأهيل والتدريبات البدنية التي سيخضع لها اللاعب من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

وغاب مروان عطية عن بداية فترة إعداد الأهلي بسبب جراحة "الفتاق" ، وكذلك المباريات الودية التي خاضها فريقه خلال فترة الإعداد، وسيحدد الفحص الطبي موعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية لفريقه، حيث سيبدأ التدريبات المنفردة والبدنية قبل أن يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية بالكامل قبل إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

على صعيد أخر، قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي إن فريق الأهلي استفاد بشدة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس، وشهد تنفيذ اللاعبين لبرنامج متكامل من الناحية البدنية والفنية وخوض مباراتين وديتين قبل العودة إلى القاهرة حيث فاز على الملعب والبنزرتي التونسيين 4-1 و5_صفر على التوالي.

وأوضح أن معسكر الأهلي في تونس حقق أهدافه بالكامل، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة لإعداد اللاعبين بالشكل المناسب وسط أجواء شهدت حالة من التركيز الشديد والحماس، في ضوء التحديات العديدة التي تنتظر الفريق.

وأشار المدير الرياضي للأهلي إلى أن اللاعبين كانوا في قمة الالتزام والتركيز، وكان هناك حرص كبير على الاستفادة من فترة المعسكر للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.

وشدد على أن الفريق سوف يواصل الاستعداد بدون راحة وبكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، وأن العمل مستمر من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على كل البطولات