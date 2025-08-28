ميسي يتألق بهدفين ويقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين

الرياص - اسماء السيد - فورت لودردايل : قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد من الاصابة فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على مواطنه ضيفه أورلاندو سيتي 3 1 المنقوص عدديا في ملعب "تشايس" في فورت لودردايل في فلوريدا.

وبعدما غاب عن مباراتين تواليا بسبب إصابة في فخذه الأيمن، ترجم ميسي، الحائزة على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 77 مدركا التعادل لفريقه الذي كان قد تأخر بهدف الكرواتي ماركو باشاليتس (45+1).

وأكمل أورلاندو المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه السلوفيني دافيد بريكالو بالبطاقة الصفراء الثانية بعدما تعمد شد قميص البديل الأرجنتيني تاديو أليندي ومنعه من التسجيل داخل المنطقة المحرمة، ما أسفر عن ركلة الجزاء.

ومنح ميسي، بطل مونديال قطر 2022، التقدم لفريقه بعدما تبادل الكرة مع زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا (88)، قبل أن يقضي البديل الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا على آمال أورلاندو بالعودة بتسجيله الثالث (90+1).

وبلغ إنتر ميامي نهائي المسابقة التي توّج بلقبها في 2023 خلال العام الاول لميسي في الدوري الأميركي بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي.

قال الأرجنتيني خافيير موراليس مساعد مدرب إنتر ميامي مواطنه خافيير ماسشيرانو الذي شاهد اللقاء من المدرجات للايقاف اثر نيله بطاقة حمراء في المباراة الماضية "لا نجد الكلمات المناسبة للحديث عن ليو (ميسي)".

وأضاف "تدرّب ليومين أو ثلاثة أيام فقط، ثم لعب 90 دقيقة، وطريقة لعبه وخلقه للفرص وتسجيل الأهداف".

وأقرّ ميسي، الذي لعب مرة واحدة منذ إصابته في الثاني من آب/أغسطس، بأنه شعر ببعض الخوف قائلا "استعديت لهذه المباراة لأنني كنت أعرف مدى أهميتها، ضد منافس قوي للغاية هزمنا في المباراتين الماضيتين هذا العام".

وأضاف "الحقيقة هي أنني شعرت ببعض الخوف في الشوط الأول، لكنني في الشوط الثاني استرخيت أكثر".

وسيسافر ميامي إلى سياتل لخوض نهائي المسابقة القارية الأحد لمواجهة سياتل ساوندرز الفائز على لوس أنجليس غالاكسي، بطل الدوري الأميركي، بنتيجة 2 0 في كاليفورنيا.

عبّر الكولومبي أوسكار باريخا مدرب أورلاندو سيتي عن استيائه من التحكيم في الشوط الثاني، ولا سيما البطاقة الصفراء الثانية لبريكالو التي أصرّ على أنها "لم تكن صفراء".