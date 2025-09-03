فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش وألكاراس وجها لوجه في نصف النهائي وتأهُل سابالينكا وبيغولا

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغ الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش المصنف سابعا عالميا نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتغلبه على الأميركي الرابع تايلور فريتس 6 3 و7 5 و3 6 و6 4، ضاربا موعدا مع الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني والفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا 6 4 و6 2 و6 4 الثلاثاء في منافسات اليوم العاشر من البطولة والذي شهد عبور البيلاروسية المصنفة أولى أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة إلى الدور عينه.

وقضى المصنف أولا سابقا على آمال فريتس بأن يكون أول لاعب أميركي يحقق لقب فردي الرجال في إحدى بطولات الغراند سلام منذ 2003 بعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات و27 دقيقة.

وحسم صاحب الألقاب الـ25 في البطولات الكبرى، الأمور بعد ارتكاب منافسه الأميركي خطأ مزدوجا على نقطة المباراة في الشوط العاشر من المجموعة الرابعة.

ولم يخف ارتياحه بعد هذا الانتصار الصعب "في مباريات من هذا النوع، بعض النقاط القليلة هي التي تحدد هوية الفائز. كانت مباراة متقاربة للغاية، وكان من الممكن أن تذهب في أي اتجاه".

وشعر فريتس بخيبة أمل لعدم استغلال الفرص التي أتيحت له، إذ لم ينجح بترجمة سوى فرصتي كسر إرسال من أصل 13 ممكنة سنحت له.

وكسر ديوكوفيتش إرسال فريتس في الشوط الثاني من المجموعة الأولى 2 0، ثم حافظ اللاعبان على شوط الإرسال وصولا إلى الشوط التاسع الذي سنحت خلاله للمصنف الرابع خمس فرص لكسر الإرسال كانت كفيلة بجعل النتيجة 5 4 لمصلحة الصربي، لكن الأميركي لم يستفد منها فخسر المجموعة الافتتاحية 3 6.

في المجموعة الثانية، كسر ديوكوفيتش إرسال فريتس في الشوط السابع، فتقدم 4 3 ثم 5 3، لكن الأخير رد الكسر في الشوط العاشر 5 5، قبل خسارة إرساله في الشوط التالي 5 6، مما سمح للصربي بحسمها 7 5.

ورغم أن فريتس عاد بقوة وحسم المجموعة الثالثة 6 3 بفضل كسر للإرسال في الشوط الرابع 3 1، إلا أن المخضرم البالغ 38 عاما تماسك في الرابعة وحسم الأمور 6 4 بكسر في الشوط العاشر.

"كنت محظوظا جدا"

وأضاف ديوكوفيتش "أعتقد أنني كنت محظوظا جدا في إنقاذ بعض فرص الكسر الحاسمة في المجموعة الثانية. كان اللاعب الأفضل في معظم فترات المجموعتين الثانية والثالثة".

ويواجه ديوكوفيتش في نصف النهائي ألكاراس صاحب الأداء القوي في البطولة والذي احتاج فقط إلى ساعة و56 دقيقة لتخطي عقبة ليهيتشكا (21) 6 4 و6 2 و6 4.

ولم يخسر الإسباني الباحث عن لقبه الثاني في نيويورك بعد 2022 والسادس في الغراند سلام، أي مجموعة في البطولة حتى الآن، علما أنه سيخوض نصف النهائي للمرة الثالثة على ملاعب فلاشينغ ميدوز والتاسعة في البطولات الأربع الكبرى.

وفي حال تمكن ألكاراس من التتويج باللقب، سيزيح الإيطالي يانيك سينر عن صدارة التصنيف، وهو أقر الثلاثاء بأنه "من الصعب عدم التفكير بالأمر. كلما أدخل أرض الملعب أحاول ألا أفكر بالأمر. إذا فكرت كثيرا بصدارة التصنيف، فأعتقد أنني سأضع نفسي تحت الكثير من الضغط ولا أريد هذا الأمر".

واستهل ألكاراس المواجهة بقوة وانتزع الشوط الأول على إرسال منافسه، في طريقه للتقدم 3 1، 4 2، 5 3، قبل أن يحسم المجموعة على إرساله 6 4 في 41 دقيقة.

وكرر ألكاراس سيناريو المجموعة الأولى في الثانية وتقدم 2 0 بعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الأول، في طريقه لحسمها 6 2 بانتزاع الشوط السابع أيضا على إرسال التشيكي الذي بدا أكثر تماسكا في المجموعة الثالثة حيث نجح هذه المرة في تجنب خسارة شوط على إرساله حتى التاسع حين منح الإسباني الأفضلية، فاستغلها الأخير على أكمل وجه وأنهاها على إرساله 6 4 والمباراة في ساعة و56 دقيقة.

وقال ألكاراس الفائز في 35 من أصل آخر 36 مباراة خاضها "لعبت مباراة شبه مثالية. يبدو الأمر وكأنه تبقّى خطوتان فقط. لنر ما سيحدث. أشعر بحالة ممتازة ولدي جوع لتحقيق اللقب".

مواجهة متجددة

ولدى السيدات، بلغت حاملة اللقب سابالينكا نصف النهائي بعد انسحاب التشيكية ماركيتا فوندروشوفا قبل بداية المباراة بسبب إصابة في الركبة.

وتبحث المصنفة الأولى أن تصبح أول لاعبة تحتفظ بلقب فلاشينغ ميدوز منذ الأميركية سيرينا وليامس في 2014.

وقالت البيلاروسية "أشعر بالأسف الشديد لماركيتا بعد كل ما مرّت به. كانت تقدم أداء رائعا وأعلم كم أن هذا مؤلما لها".

وتواجه سابالينكا في نصف النهائي الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة في تكرار لنهائي العام الماضي، وذلك بعد فوز الأخيرة على التشيكية الأخرى باربورا كرايتشيكوفا 6 3 و6 3.

واحتاجت وصيفة بطلة العام الماضي إلى ساعة و26 دقيقة كي تحقق فوزها الثاني على بطلة رولان غاروس لعام 2021 وويمبلدون لعام 2024 من أصل أربع مواجهات بينهما، وتبلغ نصف النهائي الثاني لها فقط في البطولات الكبرى، بعد أول العام الماضي في فلاشينغ ميدوز بالذات حين وصلت إلى النهائي وخسرت أمام سابالينكا.

وقالت الأميركية بعد اللقاء "أعتقد أنني ألعب بشكل جيد جدا. أقدم أداء صلبا حقا. تمتعت بإرسالات جيدة وسريعة وأردت أن أطبق ذلك اليوم، خاصة ضد لاعبة مثلها خطيرة جدا".