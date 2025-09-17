مونديال طوكيو: الذهب يعاند العرب مجددا بفضية يافي بعد البقالي

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : عاند المعدن الأصفر العرب مجددا مع خسارة البحرينية ويلفريد موتيلي يافي لذهبية سباق 3 آلاف م موانع وتحقيق الفضية الأربعاء، في سيناريو مشابه لما حصل قبل يومين مع المغربي سفيان البقالي، حامل لقب المسافة ذاتها في النسختين السابقتين، خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

بدت يافي في طريقها لإحراز الذهب للمرة الثانية تواليا بعد بودابست قبل عامين، إلّا الكينية فيث تشيروتيتش فاجأت البحرينية في تسارع أخير مكنها من انتزاع المركز الاول بزمن قدره 8:51.59 دقائق هو الأفضل في البطولات العالمية.

واكتفت يافي بتسجيل 8:56.46 دقائق متقدمة على الإثيوبية سيمبو ألمايو صاحبة الميدالية البرونزية (8:58:86 د.).

قالت يافي بعد نيلها الفضية "كان استعدادي لهذه البطولة العالمية رائعا. بالطبع، كان الهدف هو الفوز، لكنني راضية وممتنة لفوزي بالميدالية الفضية".

أضافت ابنة الـ 25 عاما "حظيتُ بدعم رائع من مدربي وعائلتي، فهم دائما بجانبي. في آخر 200 متر، كنتُ أشعر بالقوة، وحاولتُ الجري حتى خط النهاية، لكنني لم أتمكن من الحفاظ على سرعتي".

وتابعت "واجهت تحديا اليوم. لم أواجه أي ضغط إضافي بالمجيء إلى طوكيو كبطلة، بل جئتُ فقط لأبذل قصارى جهدي. ما زلت صغيرة في السن وآمل في أن أفوز بلقب العالم مجددا بعد عامين، وأن أحصد المزيد من الألقاب في المستقبل. الحدث الذي أتطلع إليه بشدة العام المقبل هو دورة الألعاب الآسيوية".

"فوق القمر"

ورغم اخفاق البحرينية، كانت التونسية مروى بوزياني على موعد مع التاريخ باحتلالها للمركز الرابع برقم وطني (9:01.46 د).

قالت بعد انجازها "أنا فوق القمر في قمة السعادة بهذا الرقم القياسي الوطني الذي منحني المركز الرابع في نهائي عالمي".

وتابعت التونسية الفائزة ببرونزية لقاء زيوريخ في الدوري الماسي هذا العام "وأنا أكثر سعادة بهذه النتيجة بسبب الظروف الجوية هناك. الجو حار ورطب جدا على المضمار".

حضور قويّ لقطر

واصلت قطر حضورها القوي في سباق 400 م حواجز مع تأهل عبد الرحمن سامبا واسماعيل داوود إلى النهائي.

وتصدر سامبا (30 عاما)، حامل برونزية مونديال الدوحة 2019، مجموعته مسجلا 47.63 ثانية ومتقدما بفارق 0.157 ثانية على النروجي كارستن فارهولم بطل العالم 2017 و2019 و2023 وحامل ذهبية أولمبياد طوكيو وفضية باريس العام الماضي.

قال سامبا "نصف النهائي هو أسرع دور وأصعب من النهائي. صنعنا التاريخ، أول مرة لاعبَين من قطر في نهائي 400 م حواجز. أتمنى تحقيق الإنجاز والصعود على المنصة. مجموعتي لم تتضمن منافسة باستثناء البطل الأولمبي النروجي (فارهولم). كان يجب أن أكون سريعا في أول ثمانية حواجز، ثم أحافظ على إيقاعي حتى النهاية".

وحلّ داوود (21 عاما) ثانيا في المجموعة الثانية (47.61 ث) في أفضل زمن شخصي، وراء النيجيري إيزيكييل ناتانييل.

ورغم حلوله ثالثا في المجموعة الثالثة بأفضل زمن شخصي (48.29 ث)، لم يتمكن القطري الآخر باسم حميدة (25 عاما) من التأهل.

ومن المتأهلين إلى النهائي البرازيلي أليسون دوس سانتوس حامل برونزية في أولمبيادي طوكيو وباريس وبطل العالم في يوجين 2022 والأميركي راي بنجامين حامل ذهبية أولمبياد باريس.

لقب ثالث لمون وأول لناضر

أمام 36 ألف متفرج في الاستاد الأولمبي في اليابان، لم تجد الأميركية كايتي مون، وصيفة أولمبياد باريس 2024، أي صعوبة في الاحتفاظ بلقبها في مسابقة القفز بالزانة بعد تفوقها على مواطنتها ساندي موريس.

وقفزت مون (34 عاما) على ارتفاع 4.90 أمتار، بفارق خمسة سنتيمترات عن موريس، لتحرز لقبها الثالث تواليا بعد يوجين 2022 وبودابست 2023.

وبعد إخفاقها على ارتفاع 4.85 م، وجدت مون، المتوجة أيضا بذهبية أولمبياد طوكيو صيف 2021، نفسها مضطرة لتحقيق الإنجاز.

لاحقت اللعنة موريس التي احرزت الفضية على غرار نسخ 2017 و2019 و2022.

وحقق البرتغالي إسحاق ناضر باكورة ألقابه العالمية بفوزه بذهبية سباق 1500 م.

اعتمد العداء ابن الـ 26 عاما المغربي الجذور هجوما مدمرا في الخط المستقيم الأخير ليخطف الفوز بوقت قدره 3:34.10 دقائق متقدما على البريطاني جايك وايتمان صاحب الميدالية الفضية (3:34.12 د)، والكيني رينولد تشيرويوت الذي نال البرونزية (3:34.25 د).

حلّ حامل اللقب البريطاني الآخر جوش كير الذي بدا مصابا في المركز الرابع عشر الاخير (4:11.23 د).

وغاب عن النهائي النروجي جايكوب إنغبريغتسن، بطل أولمبياد طوكيو صيف 2021، الذي فشل في تجاوز التصفيات، والبطل الأولمبي الأميركي كول هوكر الذي استُبعد من الدور ذاته الاثنين بسبب دفعه لمنافسيه.

وبعد تتويجه في بطولة العالم داخل قاعة الشتاء الماضي، دوّن الشاب الإيطالي ماتيو فورلاني (20 عاما) اسمه في سجل ابطال العالم بفوزه في مسابقة الوثب الطويل.