ألكاراس يتوقّع عودة قوية لسينر بعد خسارة فلاشينغ ميدوز

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : رأى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف أول عالميا أنه يتعيّن عليه الاستعداد لنسخة جديدة ومطوّرة من الإيطالي يانيك سينر الثاني، بعد فوزه عليه في نهائي بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب.

واعترف سينر بدوره أنه بحاجة إلى إعادة صياغة لعبته "المتوقعة" بعد خسارته أمام ألكاراس في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك في أحدث سلسلة من الهزائم الأخيرة أمام منافسه الإسباني.

ويشارك ألكاراس هذا الأسبوع في دورة طوكيو، في حين يخوض سينر غمار دورة بكين في أول ظهور له منذ فلاشينغ ميدوز.

وقال ألكاراس الذي انتزع المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب من الإيطالي، إنه يحتاج إلى أن يكون مستعدا لمواجهة سينر مختلف في المرة المقبلة.

وأضاف "أعلم أنه سيغيّر شيئا من المباراة الماضية"، متابعا "إنه الأمر عينه الذي قمت به حين خسرت أمامه بضع مرات، حاولت أن أكون لاعبا أفضل في المرة المقبلة التي أواجهه فيها".

وأقرّ الإسباني إلى أنه "يجب أن أكون مركّزا ومستعدا لهذا التغيير".

وسيطر ألكاراس وسينر على كرة المضرب هذا الموسم، إذ فاز كل واحد منهما بلقبين كبيرين (غراند سلام).

ويبلغ ألكاراس 22 عاما فيما يكبره سينر بعامين، ويبدو أن الاثنين في طريقهما لاحتكار الألقاب الكبرى في اللعبة لسنوات مقبلة.

قال الإسباني "منافساتنا تتحسن، وهو أمر رائع بالنسبة لي ولكرة المضرب أيضا".

وأردف "سنرى في المستقبل كم مرة سألعب ضده وفي أي ظروف سنلتقي. حتى الآن، الأمور تسير بشكل رائع".

ويتجه ألكاراس إلى طوكيو بعد خسارة مفاجئة أمام الأميركي تايلور فريتس الخامس في كأس لايفر بمدينة سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي.

ويأتي فريتس في المركز الثاني ضمن المصنفين في طوكيو، حيث يشارك أيضا الدنماركي هولغر رونه، والنروجي كاسبر رود، والتشيكي توماش ماخاتش.

كان "كارليتوس" توّج بلقبي فرنسا والولايات المتحدة وقال إنه "أفضل موسم في مسيرتي على الإطلاق".

وأضاف "أرى بنفسي أنني نضجت كثيرا كلاعب داخل الملعب. بالنسبة لي، كان يمكن أن يكون أفضل، بالطبع يمكن أن يكون أفضل، لكن لا أستطيع أن أشتكي من الموسم الذي أخوضه حتى الآن".