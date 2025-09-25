دورة بكين: انسحاب تاونسند بعد منشور "مثير للسخرية" حول الطعام الصيني

الرياص - اسماء السيد - بكين : انسحبت الأميركية تايلور تاونسند، المصنفة الثانية عالميا في فئة الزوجي، من دورة بكين للألف نقطة في كرة المضرب، "بسبب تغيير في الروزنامة"، وذلك بعد أيام من تصريحاتها المثيرة للجدل حول الطعام الصيني.

وتعرضت تاونسند، المصنفة 114 عالميا في فئة الفردي، لانتقادات لاذعة لوصفها طعام "البوفيه المفتوح" بأنه "جنوني" خلال منافسات كأس بيلي جين كينغ في شينجن والتي انتهت الأحد بخسارة منتخب بلادها امام ايطاليا في الدور النهائي.

وكتبت اللاعبة الأميركية على إنستغرام: "ما هذا بحق الجحيم؟ السلحفاة وضفدع الثور هذا شيء وحشي".

وأضافت "هؤلاء الناس يقتلون الضفادع حرفيًا، ضفادع الثور. أليست هذه هي التي تسبب الثآليل والدمامل وما إلى ذلك؟"، قبل أن تعتذر لاحقا.

وكان من المقرر أن تكون تاونسند، البالغة من العمر 29 عامًا، المصنفة الأولى مع شريكتها التشيكية كاتيرينا سينياكوفا في منافسات الزوجي في بكين.

وخسرت اللاعبتان نهائي بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز في وقت سابق من هذا الشهر.