دورة طوكيو: ألكاراس يبلغ الدور الثاني رغم الإصابة وفريتس يعاني

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف الأول عالميا إلى الدور الثاني من دورة طوكيو في كرة المضرب (500 نقطة) الخميس، على الرغم من إصابته في كاحله الأيسر في بداية مباراته ضد الأرجنتيني سيباستيان بايس الحادي والأربعين حيث حسمها في صالحه 6 4 و6 2.

وتعرض ألكاراس البالغ من العمر 22 عاما، الى الاصابة في الشوط الخامس من المجموعة الاولى، أثناء انطلاقه نحو الأمام لرد إحدى الكرات حيث تعثر لبضعة أمتار قبل أن يستلقي على أرض الملعب وبدت معاناته من الألم.

وبعد استراحة طبية تم خلالها وضع ضمادة على كاحله الأيسر، عاد الماتادور الاسباني إلى الملعب وكسر إرسال بايس وتقدم 5 4.

وكان كسر الإرسال الثاني لألكاراس بعد الأول في الشوط الاول من المجموعة قبل أن يرد بايس في الرابع مدركا التعادل 2 2.

وتوقفت المباراة مجددا عقب الشوط التاسع بسبب الأمطار، مما دفع منظمي الدورة إلى إغلاق سقف الملعب الرئيسي. وعند عودته إلى الملعب، أنهى ألكاراس المجموعة الأولى 6 4 في ساعة و14 دقيقة.

وضرب الكاراس بقوة في المجموعة الثانية وكسبها بسهولة 6 2 في 30 دقيقة بعدما كسر ارسال بايس مرتين في الشوطين الاول والخامس.

ويلتقي في الدور المقبل مع التشيلي أليخاندرو تابيلو الثاني والسبعين أو البلجيكي زيزو بيرغس الخامس والأربعين.

ويخوض ألكاراس أول دورة رسمية منذ فوزه بلقبه السادس في الغراند سلام عندما تغلب على الايطالي يانيك سينر في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، مطلع الشهر الحالي.

ومنذ ذلك الحين، شارك ألكاراس في بطولة غير رسمية في سان فرانسيسكو، وهي كأس ليفر، حيث كان عنصرا من الفريق الأوروبي الذي هُزم أمام فريق "العالم".

ومن المقرر أن يشارك في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة ابتداء من الأربعاء المقبل، قبل دورة باريس لماسترز الألف أيضا (من 27 تشرين الأول/أكتوبر الى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر) وبطولة الماستر الختامية (بين 9 و16 كانون الأول/ديسمبر).

وعانى الأميركي تايلور فريتس الخامس عالميا لتخطي الدور الاول واحتاج الى شوط فاصل لحسم مواجهته للكندي غابريال ديالو 4 6 و6 3 و7 6 (7 3).

ويلتقي فريتس المصنف ثانيا في الدورة، في الدور المقبل مع البرتغالي نونو بورغيش الفائز على الياباني يوسوكي واتانوكي المشارك ببطاقة دعوة 2 6 و6 4 و6 1 الاربعاء.

وجاءت بداية المباراة قوية بين اللاعبين وحافظ كل منهما على ارساله حتى الشوط السابع عندما نجح الكندي في كسر إرسال الأميركي والتقدم 4 3 حتى أنهى المجموعة في صالحه 6 4 في 39 دقيقة.

ولم تختلف المجموعة الثانية عن سابقتها وفرض التعادل نفسه حتى الشوط الثامن عندما أفلح فريتس في كسر إرسال منافسه للمرة الاولى في المباراة والتقدم 5 3 قبل إنهائها في صالحه 6 3 في 35 دقيقة.

وتبادل اللاعبان كسر الارسال في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة واستمر التعادل حتى الشوط الثاني عشر وبالتالي الاحتكام الى شوط فاصل حسمه الاميركي في صالحه 7 3 وبالتالي المجموعة 7 6 في 54 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لفريتس على ديالو في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الان وجميعها في عام 2025.

كما تأهل النروجي كاسبر رود الرابع بفوزه على الياباني شينتارو موتشيزوكي 4 6 و6 1 و6 1.

وخرج التشيكي توماش ماخاتش الخامس من الدور الاول بخسارته امام الياباني شو شيمابوكورو الصاعد من التصفيات 3 6 و6 7 (4 7).

كما خرج الفرنسي أوغو أومبير السادس ووصيف بطل نسخة العام الماضي بخسارته امام الاميركي جنسون بروكسبي 6 7 (4 7) و3 6.