بطولة إسبانيا: برشلونة يغيّر مجددا خطة العودة إلى كامب نو

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : قال نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني في كرة القدم، الثلاثاء، إنه يخطط للعودة إلى ملعب "كامب نو" المُجدّد فقط بعد الحصول على تصريح يسمح بسعة جماهيرية موقتة تبلغ 45 ألف مشجع.

يأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على تأجيل برشلونة مرة أخرى موعد عودته المرتقبة إلى ملعبه التاريخي "كامب نو" والذي كان من المقرر في البداية أن يتم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قبل أن يتم تأجيله عدة مرات.

في السابق، كان العملاق الكاتالوني يطمح إلى إعادة فتح ملعبه فور حصوله على ترخيص يسمح له باستضافة المباريات بحضور 27 ألف مشجع، وهو ما كان يأمل في تحقيقه خلال الشهر الماضي.

وتُقدر تكلفة إعادة بناء كامب نو من قِبل برشلونة بـ 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار).