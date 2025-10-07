برشلونة يتجاوز الأزمة المالية ويدخل مرحلة الانتعاش الاقتصادي

بدأ نادي برشلونة يخرج تدريجياً من أزمته المالية التي كبحت تطوره خلال السنوات الماضي.

تلقى مندوبو النادي التقرير المالي الذي يُشير بالفعل إلى “انتعاش اقتصادي”، ويُسلط الضوء على التقدم المُنجز، مع نمو في معظم المجالات، بحسب تقرير لصحيفة “AS”.

سيُعقد اجتماع ممثلي نادي برشلونة لكرة القدم في 19 أكتوبر، ومن أهم بنوده الموافقة على الميزانية الختامية وميزانية الموسم المقبل.

بشكل عام سجل برشلونة خسارة (-17 مليون يورو) بعد خصم الضرائب، مع احتساب بنود استثنائية، مثل غرامة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (-15 مليون يورو)، ومبيعات تذاكر كبار الشخصيات (+70 مليون يورو)، ومخصصات قيمة شركة إنتاج برشلونة، التي انخفضت قيمتها من 400 مليون يورو إلى 178 مليون يورو.

ومع ذلك يشيد برشلونة بأرقامه، حيث أظهرت أرباحه العادية ربحاً قدره مليونا يورو بفضل إيرادات بلغت 994 مليون يورو، مع نمو كبير في العديد من المجالات المالية.

الميزانية تتجاوز عتبة مليار يورو

في قطاع الملاعب، زادت الإيرادات بمقدار 59 مليون يورو بفضل قاعدة جماهيرية قوية، والتي كانت حاضرة في ملعب مونتجويك دائماً.

أما فيما يتعلق بالرعاية، فقد حقق برشلونة رقماً قياسياً جديداً بلغ 259 مليون يورو، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى العقد الجديد مع شكرة نايكي.

كما نمت مبيعات “بي إل إم” (التسويق)، وهي الشركة الرائدة الأخرى للنادي، بنسبة 55% مقارنة بالموسم السابق، محققة إيرادات بلغت 170 مليون يورو.

في المعلومات المقدمة للمندوبين، أكد برشلونة أيضاً أنه خفض ديونه بمقدار 90 مليون يورو، والتي تبلغ حالياً 469 مليون يورو، بينما لا تزال فاتورة أجوره عند 54% من الدخل العادي، وهي أقل من الحدود التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفقاً للنادي، من المتوقع أن تتجاوز ميزانية الموسم المقبل مليار يورو بفضل الإيرادات.

ويتوقع برشلونة على وجه التحديد، تحقيق إيرادات قدرها 1.075 مليار يورو بفضل عودته المنتظرة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو (+50)، والنمو المستمر في مجالات أخرى، كما من المتوقع أن تصل الأرباح العادية إلى 5 ملايين يورو.

الشرق