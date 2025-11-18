سعر كفيك (KFIC) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 18-11-2025

لا يزال سعر البلاتين مستقرا قرب الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 1520.00$ محاولا بذلك إيجاد منفذ لتحفيز المسار التصحيحي الهابط المقترح سابقا, سنعتمد حاليا على استمرار تشكيل مستوى 1605.00 للحاجز الإضافي وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي ليزيد ذلك من فرص تحقيق السعر للمحطات التصحيحية والتي تتمركز حاليا قرب 1482.00$ و1440.00$ على التوالي.

بينما فشل تأكيد كسر السعر للدعم الحالي سيجبره ذلك على تشكيل تداولات مختلطة غير مستقرة مع توفر فرصة جديدة لمهاجمة مستوى 1605.00$ قبل وصوله لأي من المحطات التصحيحية المنتظرة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1482.00$ و 1565.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتأكيد الكسر