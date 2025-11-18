سعر سهم عناية (8311) يعلن عن تماسك دعم محوري – توقعات اليوم – 18-11-2025

تراجع سعر سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية (2080) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق تشبع شرائي، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تعافي السهم، خاصة ويأتي هذا في ظل هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 83.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 96.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: في انتظار المزيد من الإشارات الإيجابية