سعر الطبية (QGMD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 18-11-2025

تعرض سعر المؤشر مجددا للضغوط السلبية بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليجبره ذلك على تشكيل تداولات تصحيحية جديدة لنلاحظ تمركزه حاليا قرب الدعم المتمركز عند 23360.00.

يعتمد السيناريو المقترح لتداولات هذا اليوم على ثبات الدعم الحالي لنتوقع بصمود السعر أعلاه البدء بتشكيل موجات إيجابية ليحاول تعويض بعض الخسائر باندفاعه نحو 23580.00 وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 23860.00, بينما تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية وتسلله دون الدعم الحالي سيؤكد ذلك استسلامه للسيناريو الهابط ليدفع به ذلك لتكبد المزيد من الخسائر بتسلله مباشرة نحو 23210.00 و23055.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23330.00 و 23580.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم