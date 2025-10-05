بطولة إسبانيا: إشبيلية يسحق برشلونة "المروّع" ويفقده الصدارة

الرياص - اسماء السيد - Seville (إسبانيا) : سحق إشبيلية ضيفه برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم 4 1، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم في الليغا، الأحد ضمن المرحلة الثامنة.

وبهذه الخسارة، تنازل حامل اللقب عن المركز الأول لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على فياريال 3 1 السبت.

ويملك ريال مدريد 21 نقطة مقابل 19 لبرشلونة، فيما صعد إشبيلية إلى المركز الخامس (13).

ورغم الخسارة، دافع مدرب بلاوغرانا الألماني هانزي فليك عن فريقه "أدرك جيدا بأنه يتعيّن علينا تحليل ما حصل لا سيما في الشوط الأول. لكن في الثاني قام فريقي برد فعل وأنا سعيد بما رأيته من كفاح".

"أسوأ مباراة لنا"

بدوره علق الدولي بيدري لاعب وسط برشلونة على خسارة فريقه "كان اداؤنا في الشوط الأول مروعا، اعتقد اننا لعبنا أسوأ مباراة لنا وبالتالي يتعين علينا أن نقوم بنقد ذاتي كي لا يتكرر هذا الأمر".

وتابع "في الشوط الأول لم ندرك كيف ندافع أو كيف نهاجم".

وكان برشلونة سقط أيضا على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1 2 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، رغم غيابات كثيرة طالت صفوف فريق العاصمة الفرنسية ابرزها لعثمان ديمبيليه صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالإضافة للجناحين ديزيريه دويه والجوري خفيتشا كفاراتسخيليا وقائده البرازيلي ماركينيوس بداعي الاصابة.

افتتح مهاجم برشلونة السابق التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيس التسجيل لإشبيلية من ركلة جزاء، اثر خطأ ارتكبه المدافع الأوروغوياني رونالد اراوخو (13).

وأضاف إيساك روميرو الهدف الثاني للفريق الأندلسي من تسديدة أرضية اثر مرتدة (36)، قبل أن يقلص الانكليزي ماركوس راشفورد الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة على الطاير بيسراه بعد تمريرة جميلة من بيدري.

ضغط برشلونة لإدراك التعادل في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء انبرى لها هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنه سددها خارج الخشبات الثلاث (76).

ثم أضاع الشاب السوري السويدي الجنسية روني بردغجي فرصتين سهلتين أواخر المباراة، قبل ان يسجل أصحاب الأرض هدفين متأخرين عبر خوسيه أنخل كارمونا (90) والنيجيري أكور ادامس (90+6).

وأعرب مدرب إشبيلية الأرجنتيني ماتياس الميدا عن سعادته لفوز فريقه بقوله "أنا سعيدا جدا لهذا الفوز، كنا في حاجة إليه على أرضنا".

وتابع "كانت الخطة واضحة بغلق المساحات أمام برشلونة وهذا ما قمنا به، نحن على الطريق الصحيح".

بيتيس رابعا

وصعد ريال بيتيس إلى المركز الرابع بعد عودته بنقاط صعبة من أرض إسبانيول 2 1.

رغم افتتاح الفريق الكاتالوني التسجيل عبر بول لوسانو (25)، قلب الضيوف النتيجة في الشوط الثاني بهدفي الكولومبي خوان هرنانديس (55) والمغربي عبد الصمد الزلزولي (63)، وذلك قبل أن يهدر خافيرر بوادو نقطة التعادل لإسبانيول من ضربة جزاء (90+13).

وعاد ألافيس إلى سكة الانتصارات بفوز متأخر على ضيفه إلتشي 3 1.

وتناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض البديل كارلوس فيسنتي (76 من ركلة جزاء) وتوني مارتينيس (81) والأرجنتيني لوكاس بويي (90+5)، فيما سجل هدف إلتشي الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه النمسوي ديفيد أفنغروبر في الدقيقة 79، البرتغالي أندري سيلفا (90+3).

ولم يذق ألافيس طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة قبل هذه المباراة، فخسر مرتين مقابل تعادل.

ورفع ألافيس الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد إلتشي الذي تعرض لخسارته الأولى عند 13 نقطة في المركز السادس.

وتابع ريال سوسييداد موسمه السيئ، عندما مني بخسارته الخامسة وعلى أرضه أمام رايو فايكانو بهدف متأخر للأوروغوياني المخضرم ألفونسو إسبينو (84).