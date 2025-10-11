دورة ووهان: غوف تفوز على باوليني وتبلغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - ووهان (الصين) : تجاوزت الأميركية كوكو غوف مقاومة قوية من الإيطالية جازمين باوليني السبت، وبلغت نهائي دورة ووهان الصينية في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها.

وكانت المصنفة ثالثة عالميا قد خسرت جميع اللقاءات الثلاثة السابقة ضد باوليني في 2025، لكنها قلبت الأمور لصالحها بالفوز 6 4، 6 3 وضربت موعدا مع حاملة اللقب والمصنفة أولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا أو المصنفة السادسة الأميركية جيسيكا بيغولا.

وقالت غوف عن سجلها ضد الإيطالية باوليني "كان 3 0 هذا العام، لكن أعتقد أن مواجهاتنا المباشرة أصبحت متساوية الآن (3 2 لباوليني)".

أضافت "أنا سعيدة جدا بأدائي اليوم، كانت المباراة صعبة، خصوصا على الإرسال، لكن فعلت ما ينبغي للتأهل".

وفي مواجهة تميزت برد إرسال الخصم، تفوقت غوف على باوليني بهامش ضئيل للغاية.

شهدت المجموعتان 11 كسرا متتاليا ما جعل زخم المباراة يتأرجح لكن غوف تمكنت أخيرا من الاحتفاظ بإرسالها في الجولة السابعة من المجموعة الثانية، لتحسم المباراة في 82 دقيقة.

وتأهلت ابنة الحادية والعشرين إلى النهائي الخامس في مسيرتها ضمن بطولات الألف والثالث لها في 2025.

قالت "لقد خضت بعض النهائيات هذا العام، لذا لدي الكثير من الخبرة. لكن بغض النظر عما سيحدث غدا، أنا سعيدة جدا بالجهد الذي بذلته في هذه البطولة".

وتتفوق حاملة بطولة رولان غاروس في المواجهات المباشرة أمام سابالينكا 6 5، بيدا ان بيغولا متفوقة عليها 4 2.

وبالنسبة لباوليني، فإن الفوز بلقب ووهان كان سيؤمن لها مكانا في نهائيات دبليو تي ايه الختامية الشهر المقبل في الرياض.

وتحتل باوليني راهنا المركز الثامن في سباق التأهل إلى نهائيات دبليو تي ايه الختامية، وستضطر إلى تأكيد تأهلها في إحدى البطولتين المتبقيتين لهذا الموسم، في نينغبو أو طوكيو خلال الأسبوعين المقبلين.