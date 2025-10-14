تصفيات مونديال 2026: هندوراس تخطو خطوة هامة نحو النهائيات

الرياص - اسماء السيد - ميامي : خطا منتخب هندوراس خطوة هامة نحو بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بفوزه على هايتي 3 0 على أرضه الإثنين في الجولة الرابعة من الدور الثالث لمنافسات المجموعة الثالثة من تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لمونديال 2026.

ودخلت هايتي إلى المباراة وهي في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن هندوراس بعدما تعادل الطرفان 0 0 الشهر الماضي في الجولة الافتتاحية على أرض الأولى.

وبتحقيقها فوزها الثاني الذي جاء بفضل أهداف ريغوبرتو ريفاس (18) وتشوكو لوسانو (26) وروميل كيوتو (40)، تربعت هندوراس على الصدارة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن كوستاريكا التي باتت ثانية بفوزها الإثنين على ضيفتها نيكاراغوا 4 1، فيما تراجعت هايتي إلى المركز الثالث بخمس نقاط بعد تلقيها الهزيمة الأولى، وذلك قبل جولتين على نهاية التصفيات.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاث، فيما يخوض أفضل منتخبين في المركز الثاني الملحق الدولي.

وضمنت منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ثلاث بطاقات حتى الآن كون الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النهائيات الصيف المقبل.