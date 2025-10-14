لايلز وماكلافلين-ليفرون مرشحان لجوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى

الرياص - اسماء السيد - باريس : كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل رياضي ورياضية في سباقات المضمار لهذا العام، بينهم البطل العالمي والأولمبي الأميركي نواه لايلز ومواطنته سيدني ماكلافلين ليفرون، ملكة سباق 400 متر.

ويُعد لايلز الاسم الأبرز من بين المرشحين الخمسة في قائمة الرجال بعد تتويج عنقه بذهبيتي سباقي 200 م والتتابع 4 مرات 100 م في النسخة العشرين من بطولة العالم في طوكيو التي أقيمت الشهر الماضي.

وتضم القائمة إلى جانب لايلز، العداء الفرنسي جيمي غريسييه الذي حقق مفاجأة مدوية بانتزاعه ذهبية سباق 10 آلاف م في طوكيو، ولاحقا برونزية سباق 5 آلاف م، والأميركيين راي بنجامين، بطل العالم لسباق 400 متر حواجز، وكورديل تينش (110 م حواجز)، والكيني إيمانويل وانيونيي (800 م).

وتهيمن الأميركيات على فئة السيدات، حيث انضمت إلى ماكلافلين ليفرون مواطنتها ميليسا جيفرسون وودن التي هيمنت على سباقي السرعة 100 و200 م والتتابع 4 مرات 100 م في طوكيو.

وعززت البطلة الأولمبية مرتين ماكلافلين ليفرون مكانتها في تاريخ السباقات السريعة بعدما باتت أول عداءة منذ 40 عاما تحطم حاجز الـ 48 ثانية في سباق 400 م في طوكيو. أضافت إلى رصيدها ذهبية سباق التتابع 4 مرات 400 م.

وضمت القائمة أيضا، الهولندية فيمكي بول الفائزة بسباق 400 م حواجز وبفضية التتابع 4 مرات 400 م المختلط، والكينيتين بياتريس تشيبيت، المهيمنة على السباقات الطويلة مع ثنائية 5 آلاف م و10 آلاف م، وفيث كيبييغون، الفائزة بالمعدن الاصفر في سباق 1500 م وبفضية 5 آلاف م.