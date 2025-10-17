سالم الدوسري أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: ليس سهلاً أبداً أن تفرض نفسك على تشكيلة فريق الهلال السعودي في الوقت الحالي، لأنه يستعين بكوكبة من بين أفضل نجوم الكرة العالمية، وليس من المعتاد أن تبصم في البطولات كافة، سواء محلية أو قارية أو عالمية على مستوى النادي والمنتخب أيضاً.

والأهم من ذلك.. هل أصبح تتويج لاعب سعودي بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا للمرة الثانية أمراً عادياً؟

محصلة اجابات هذه التساؤلات يجعل سالم الدوسري مرشحاً فوق العادة لأن يصبح الأسطورة الأهم والأكثر تأثيراً في تاريخ الكرة السعودية، متفوقاً على ماجد عبد الله، ويوسف الثنيان، وسعيد العويران، وسامي الجابر، ونواف التمياط، ومحمد نور، وياسر القحطاني وغيرهم من النجوم.

ويبدو أن الإعتراف بسالم الدوسري كأسطورة مطلقة للكرة السعودية رقمياً على الأقل، يحتاج لفترة من الزمن، وتحديداً عقب اعتزاله بسنوات لكي تتضح قيمته الكروية أكثر وأكثر.

كما أن الضغوط المستمرة التي يتعرض لها على مستوى المنتخب السعودي، ومحاولة البعض من جماهير الأندية التي لا تنتمي للهلال التقليل من تأثيره على المستوى الدولي تقف حائلاً دون الاعتراف به بصورة واضحة كأسطورة مطلقة وتاريخية للكرة السعودية.

الأفضل في آسيا للمرة الثانية

فقد توج سالم الدوسري نجم فريق الهلال ومنتخب السعودية بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن العام الحالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم الخميس في الرياض.

منافسة مع أكرم عفيف

وجاء فوز الدوسري (34 عاما) بعد منافسة مع كل من أكرم عفيف لاعب السد ومنتخب قطر، والماليزي عارف أيمن لاعب نادي جوهور دار التعظيم.

وتوج الدوسري بالجائزة بعد موسم لامع مع الهلال، الذي قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 بتسجيله 10 أهداف كأفضل هداف في البطولة.

كما واصل الدوسري تألقه مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ببلوغه الدور ربع النهائي، فيما يواصل حضوره القوي على الصعيد الدولي مع المنتخب السعودي وقاده للتأهل إلى كأس العالم 2026. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا بعدما فاز بها من قبل عام 2022.

ويعد الدوسري أول لاعب سعودي يحصد الجائزة مرتين، بينما فاز بها من قبل سعيد العويران عام 1994، ونواف التمياط عام 2000، وحمد المنتشري عام 2005، وياسر القحطاني في عام 2007، وناصر الشمراني في 2014.