شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان (4070) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 19-06-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-19 03:35AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية (2130) مكاسب قوية للجلسة الثانية على التوالي، لينجح خلال تحركاته اللحظية الأخيرة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بزيادة تدريجية ملحوظة في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 29.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.70 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد