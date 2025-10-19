سعر سهم السيف جاليري (4192) يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 19-10-2025

عاود سعر سهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة (2230) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار تلك الموجة التصحيحية الصاعدة، وقد جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.95 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.85 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد