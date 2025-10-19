34 قتيلاً في 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات، أمس، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماته على قطاع غزة، التي كان أحدثها استهداف مركبة وقتل 11 مدنياً من عائلة واحدة، في انتهاك واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الجاري متعاملاً معه وكأنه غير موجود. وقال المركز، في بيان صحفي أمس أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إنه «وثق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة 122 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، كان أفظعها المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال عصر أمس، في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حين استهدفت مركبة مدنية تقل مدنيين بعد أن تقدمت نحو شرق المدينة».

وقال الدفاع المدني، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق عائلة فلسطينية إثر استهدافه مركبة مدنية تقل 11 شخصاً، دون تحذيرها بعد تجاوزها ما يعرف بـ«الخط الأصفر».

وفي سياق آخر، أعادت إسرائيل جثامين 15 فلسطينياً إلى غزة أمس، ما يرفع العدد الإجمالي الذي سلمته إلى 135 جثماناً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، على أن تسلم إسرائيل جثامين 15 فلسطينياً في مقابل كل جثمان إسرائيلي تتسلمه.

في المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، التعرف على هوية الرهينة إلياهو مارغاليت الذي توفي في الأسر، وأعادت حركة حماس الفلسطينية رفاته الجمعة الماضي. وجاء في بيان أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة الرهينة بأن جثمانه قد أعيد إلى إسرائيل وتم التحقق من هويته.

وأمس الأول، سلمت حماس، جثة رهينة إلى إسرائيل، بعدما كانت تعهدت في وقت سابق تسليم كل جثث الرهائن والتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه الاثنين الماضي. ومنذ بدء وقف إطلاق النار، سلمت «حماس» جثث تسعة إسرائيليين وطالب نيبالي.

وأكدت «حماس» التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية، مضيفة أنّ «إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها».

من جهتها، تعتبر إسرائيل أن التأخير في تسليم الرفات يشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار.