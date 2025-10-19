طارق العريان يكشف آخر تطورات فيلم ولاد رزق 4

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 11:07 صباحاً - يواصل المخرج طارق العريان التحضيرات الخاصة بالجزء الرابع من فيلم "ولاد رزق"، تمهيدًا لبدء التصوير خلال وقتٍ لاحق من عام 2026، لاسيما وأنه سيشهد تغييرًا جذريًا عن الأجزاء السابقة، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.

الجزء الرابع يكشف بدايات "ولاد رزق"

هكذا يظهر أحمد مالك في "ولاد رزق"

أرقام قياسية لـ"ولاد رزق 3"

قال طارق العريان، في تصريحات إعلامية خلال تواجده في مهرجان الجونة السينمائي، إنّ الجزء الرابع من فيلم "ولاد رزق"، لازال في مرحلة الكتابة حاليًا، حيث سيتناول قصة الأشقاء الأربعة من البداية في سن الشباب، وكيف دخلوا عالم الجريمة والسرقة، والصعوبات والتحديات الأسرية التي تعرضوا لها منذ نشأتهم، التي تركت بداخلهم أثار سلبية، تسببت في اتباعهم مسارات غير شرعية.وأوضح أنّ موعد انطلاق التصوير لم يُحدد بعد، حيث أنّ المشروع لازال في مرحلة التحضيرات الأوّلية وكذلك التعاقدات مع الفنانين، ولم ينضم سوى الفنان أحمد مالك بشكلٍ رسمي حتى الآن، ومن المُفترض أنّ يُجسد خلال الأحداث شخصية "رضا" التي قدّمها الفنان أحمد عز، لافتًا إلى أنّ الفترة المُقبلة ستشهد تسكين باقي الأدوار، فور إتمام كل التعاقدات، حيث سيعتمد هذا الفيلم على عددٍ من الفنانين الشباب الذين حققوا نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.وكان، تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في عام 2024 محققاً إيرادات تخطت 260 مليون جنيه، وهو رقم قياسي غير مسبوق في السينما المصرية، والفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، أحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، فيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

View this post on Instagram A post shared by RAW Entertainment (@rawegypt)

طارق العريان يترقب طرح الجزء الثاني من "السلم والثعبان"

يُذكر أنّيترقب طرح الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" في صالات السينما، منتصف شهر نوفمبر المقبل، الذي يأتي تحت عنوان "لعب عيال"، ويُشارك في البطولة كلًّ من: عمرو يوسف، أسماء جلال،ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد حسني.

ويتناول الفيلم العلاقات الإنسانية والعاطفية من منظورٍ عصري، من خلال قصة رومانسية جديدة عبر رحلة شخصيتي أحمد وملك اللتين تعكسان ملامح الجيل الحالي، وتمنحان الجمهور مساحة للتفاعل والتوحد مع تفاصيل أحداثهما.

https://www.instagram.com/p/DPoc9twDd2u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPoc9twDd2u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPoc9twDd2u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».