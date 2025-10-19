سيلينا غوميز وبيني بلانكو في أول ظهور لهما بعد الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - بعد أقل من شهر على زواجهما الذي تم في 27 سبتمبر الماضي، حضر العروسان سيلينا غوميز وبيني بلانكو، مساء أمس، حفل متحف أكاديمية الفنون السينمائية في لوس أنجلوس، في ظهورهما الأول بعد الزفاف، وتألقت غوميز بأناقتها المعهودة كما بدا على الثنائي السعادة والانسجام.

سيلينا غوميز وبيني بلانكو بإطلالة أنيقة بعد الزفاف بأسابيع

It was a date night out for newlyweds Selena Gomez and Benny Blanco at the Academy Museum Gala. ❤️ pic.twitter.com/51cE6AXata — E! News (@enews) October 19, 2025

ارتدت النجمة العالمية سيلينا غوميز، البالغة من العمر 33 عامًا، إطلالة تُشبه نجمات هوليوود من الزمن الجميل، حيث ظهرت بثوب أسود كلاسيكي، وسترة سوداء أنيقة، ووضعت أحمر شفاه ورفعت شعرها لأعلى، كما ارتدى المنتج الموسيقي بيني بلانكو بدلة سوداء وقميصًا أزرق.

وفي هذا الحدث، تم تجميع التبرعات لمتحف أكاديمية الفنون السينمائية، كما كُرم في الحفل كلٌ من بينيلوبي كروز، والتر ساليس، بروس سبرينغستين، بوين يانغ. وكان قد حقق حفل العام الماضي إيرادات بلغت 11 مليون دولار، وفقًا لموقع Deadline.

وأقيم الحفل السنوي بعد يوم من حفل توزيع جوائز إيمي النهارية، حيث رُشِّحت غوميز لجائزة أفضل مسلسل طهي عن "Selena + Restaurant "، وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "دليشس ميس براون ". ويذكر أن غوميز رُشِّحت ثلاث مرات من قبل لجائزة إيمي النهارية.

وفي حديث غوميز مع مجلة People بحوارٍ سابق، كشفت نجمة ديزني السابقة عن مدى تطور برنامجها " Selena + Restaurant " حتى الآن. وقالت: "في الموسم الأول، كنتُ فاشلة تمامًا، ومازلت أفتقر إلى بعض الأشياء، لكنني قطعتُ شوطًا طويلًا". كما أشارت: "أستمتع عندما تتاح لي فرصة الطبخ لأصدقائي وعائلتي".

زواج سيلينا غوميز وبيني بلانكو

في سبتمبر الماضي، وبحفل زفاف أشبه بزواج الأمراء والأميرات، تزوجت سيلينا غوميز وبيني بلانكو في حفل مرصّع بالنجوم، كانت البهجة والرومانسية عنوانه.

وقد شاركت سيلينا الصور الأولى لحفل زفافها، وهي بالفستان الأبيض، بينما كانت ملامح الفرح والسعادة تسيطر عليها.

بعد عامين من الارتباط سوياً، تزوّجت سيلينا غوميز Selena Gomez البالغة من العمر 33 عاماً، والمنتج الموسيقي بيني بلانكو Benny Blanco، البالغ من العمر 37 عاماً، في كاليفورنيا يوم السبت 27 سبتمبر. وقد شاركت المغنية والممثلة مجموعةً من الصور التي توثّق زفافها، في الساعات الأولى من فجر الأحد 28 سبتمبر- الذي يوافق 27 سبتمبر بكاليفورنيا- مصحوبةً بتعليق بسيط: "27/9/2025".

تُظهر الصور العروسين وهما يحتضنان بعضهما البعض، ويتشابكان الأيدي، ويستمتعان باللحظة. كما تُظهر إحدى اللقطات لقطة مقرّبة لباقة غوميز البسيطة من الزهور البيضاء، بينما تُبرز أخرى خاتمي زفافها الباهرين.

