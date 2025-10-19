قبل حفله في مهرجان الموسيقى العربية.. علي الحجار يطرح أغنية رومانسية جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - يعيش الفنان علي الحجار حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى الأغاني والحفلات، حيث طرح أغنية جديدة منذ ساعات، بعنوان "شيء من كل شيء"، وذلك قبل أيامٍ قليلة من حفله في مهرجان الموسيقى العربية.

كلمات أغنية علي الحجار الجديدة

حفل علي الحجار في مهرجان الموسيقى العربية

أغنية علي الحجار الجديدة، كلمات ناصر رشوان، ألحان شادي مؤنس، توزيع موسيقي OZ، وتقول كلماتها: "شيء من كل شيء، من الخوف، من العذاب، من الصبر على الأحباب، من الفرح، من الجرح، من الرجوع والغياب"، فيما طُرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب بتقنية الذكاء الاصطناعي.وتأتي تلك الأغنية الجديدة، قبل حفلفي الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، حيث سيُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر، إذ يُعد أحد النجوم البارزين في هذا المهرجان الذي يُقام داخل دار الأوبر المصرية.

وسيشدو علي الحجار، بعشرات الأغاني الشهيرة ما بين الكلاسيكية والجديدة، وكذلك بعض من تترات المسلسلات، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

كما سيُحيي حفلين آخرين في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، الأول يوم الجمعة المُقبلة على مسرح سيد درويش بأوبرا إسكندرية، وآخر في ساقية الصاوي بحي الزمالك.

شروط حضور حفل علي الحجار

وكشفت الشركة المنظمة عن أبرز حضور الحفل ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية 2025، مُشددة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصريه، إذ يُلزم ارتداء البدلة كاملة، فضلًا عن منع دخول الأطفال دون الـ7 أعوام، وكذلك منع التصوير تمامًا، وعدم السماح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

يضم المهرجان هذا العام 21 فرقة موسيقية، وتُقام عروضها على 6 مسارح في أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 81 فنانًا و40 باحثًا من 14 دولة عربية وأجنبية.

ومن أبرز النجوم المشاركين لإحياء حفلات ليالي المهرجان علي الحجار، مدحت صالح، وائل جسار، هاني شاكر، مي فاروق، مروة ناجي، وريهام عبد الحكيم، صابر الرباعي وغيرهم من النجوم.

يُشار إلى أن مهرجان الموسيقى العربية من أهم المهرجانات الدولية في الوطن العربي، إذ يجمع بين الأصالة والتجديد، ويحظى بجماهيرية واسعة بفضل تنوع برامجه ونجومه المشاركين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 ليالي فقط حتى يوم السبت 25 أكتوبر، ليقدم المهرجان لجمهور الطرب الأصيل باقة من أروع حفلات الغناء والموسيقى العربية التي يقدمها أبرز نجوم الوطن العربي.

