علاقة إنسانية تجمعهما منذ 23 عامًا.. ماذا قالت منة شلبي عن يسرا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - تتواجد الفنانة منة شلبي في مدينة الجونة للاحتفال بتكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مشوارها الفني خلال المهرجان، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما في الوطن العربي والعالم.

وعلى هامش المهرجان أجرت منة لقاءً مصورًا تحدثت خلاله عن علاقتها بالفنانة يسرا، وأكدت أنه على مدار 23 عامًا تقريبًا جمعتهما علاقة إنسانية مميزة قوية منذ سنوات.

علاقة قوية تجمعها بيسرا

عن سرعة البديهة ومساندة يسرا لها في اللحظة التي انفك فيها الفستان، أكدتأنها تعني لها الكثير، فكانت تشعر بأمان وثقة وكأن شيئًا لم يكن فكانت واقفة على المسرح وتتحدث بحرية دون قلق أو توتر.

لحظة التكريم منة شلبي لم تكن مميزة بالنسبة لها فقط، فعاشت يسرا أيضاً سعادة كبيرة عندما رأت البنت التي اختارتها لتشاركها في أين قلبي أصبحت نجمة لها رصيد فني وتحصل على تكريم من مهرجان فني كبير بقدر مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

جائزة الإنجاز الإبداعي التي حصلت عليها منة شلبي يمنحها مهرجان الجونة السينمائي كل عام للسينمائين الذين لهم دور مؤثر في صناعة السينما، وكان الاختيار هذا العام لمنة شلبي التي قدمت مسيرة فنية تجاوزت ال 20 عامًا مليئة بالإنجاز والإبداع.

ألقت منة شلبي كلمة خاصة على المسرح أثناء تكريمها وقالت أنها كانت محظوظة حينما تعاونت مع نجوم كبار مثل محمود عبد العزيز، يسرا، محمود حميدة، إلهام شاهين والعديد من الفنانين كما أنها وجهت الشكر لكافة المُخرجين الذين عملت معهم.

فيلم افتتاح مهرجان الجونة

اختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر ليكون فيلم الافتتاح، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مهرجان تريبيكا السينمائي 2025، حيث فاز بثلاث جوائز كبرى: أفضل فيلم روائي دولي، وأفضل سيناريو دولي، وجائزة "نورا إيفرون" لأفضل مخرجة.

ويأتي الفيلم من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، والطفلة ضحى رمضان، ومن تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، الذي شارك أيضًا في إنتاج العمل مع مجموعة من المنتجين المصريين والعالميين، بينهم النجم الأمريكي جيمي فوكس.

