نجوم عالميون حضروا مهرجان الجونة السينمائي في الدورات السابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - بعد انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثامنة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"؛ يواصل المهرجان دوره في تعزيز الحوار الثقافي والفني بين الشعوب عبر السينما، ودعم القضايا الإنسانية والمجتمعية كجزء من هويته الأساسية. وشهدت دورة هذا العام من مهرجان الجونة حضوراً خاصاً للنجمة العالمية كيت بلانشيت Cate Blanchett الجائزة على جائزتي أوسكار وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية، التي شاركت في عدد من فعاليات المهرجان منها حضور العرض الخاص لفيلمها Father Mother Sister Brother، وتكريمها في حفل عشاء خاص بجائزة بطلة الإنسانية.

وقبل كيت بلانشت، حضر العديد من نجوم العالم مهرجان الجونة السينمائي في دوراته السابقة وتم تكريمهم بأهم الجوائز تقديراً لأعمالهم الفنية العظيمة، كل هؤلاء نرصدهم لكم من خلال التقرير التالي.

فوريست ويتكر

Embed from Getty Images

في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، كان حضور نجوم هوليوود بارزاً؛ إذ شهدت الافتتاحية حضوراً لافتاً لعدد من الأسماء البارزة، من بينهم النجم الأمريكي فوريست ويتكر Forest Whitaker الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل لعام 2007.

كلايف أوين

Embed from Getty Images

الممثل العالمي كلايف أوين Clive Owen شارك في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017؛ حيث كُرم بجائزة عمر الشريف التقديرية تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة. وقد أعرب أوين عن سعادته بزيارته لمصر وبالتكريم الذي حصل عليه في المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن تاريخ فتح طلبات الاعتماد لدورته الثامنة

فانسيا ويليامز

https://www.instagram.com/p/BZljhTSjPuV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BZljhTSjPuV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BZljhTSjPuV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركت النجمة الأمريكية فانسيا ويليامز Vanessa Williams، في حضور ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأولى، مع نخبة من ألمع النجوم والمشاهير. ووجهت فانسيا كلمة خلال المهرجان قائلة: "أعشق مصر وشعبها، وهذه هي المرة الثانية لي لزيارة الجونة، وحضوري المهرجان شرف لي".

وأضافت "ويليامز" أنها استمتعت بكل الأمور الخاصة بالمصريين، حتى أنها منذ حوالي 5 سنوات حضرت زفافاً على ضفاف النيل برفقة زوجها.

سيلفستر ستالون

Embed from Getty Images

شهدت النسخة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي التي أُقيمت عام 2018 استضافة العديد من نجوم هوليوود، على رأسهم النجم العالمي سيلفستر ستالون sylvester stallone الذي تم تكريمه أيضاً؛ حيث حرص عقب تكريمه على تحية الحضور وتقديم التحية لإدارة المهرجان قائلاً: "من الرائع أن أكون هنا، هذا حقيقي مثلما هناك سحر لكلمة هوليوود كذلك مصر لديها سحر كبير عندما تقول مصر، يأتي لذهنك هذا التاريخ الرائع وأنا فخور للغاية بوجودي هنا".

أوين ويلسون

Embed from Getty Images

أيضاً تميزت الدورة الثانية من مهرجان الجونة عام 2018، باستقطاب أسماء لامعة في السينما العالمية، من بينهم الممثل الأمريكي أوين ويلسون Owen Wilson؛ حيث تم تكريمه ومنحه جائزة عمر الشريف، كما شارك في ندوة نقاشية وحلقات نقاشية مع الفنانين والإدارة. كما حضر أوين ويلسون حفل ختام الدورة الثانية للمهرجان، الذي اختتم فعالياته بتقديم نجم هوليوود سيلفستر ستالون أيضاً، الذي تم منحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

مينا مسعود

Embed from Getty Images

Embed

في الدورة الثالثة عام 2019، واصل مهرجان الجونة استقطاب النجوم من حول العالم؛ حيث حضر الممثل الكندي من أصول مصرية مينا مسعود، والذي عبر عن سعادته بتواجده في مدينة الجونة وعودته لمصر بعد غياب سنوات. وعلق قائلاً: "أنا فرحان جداً أني رجعت مصر أم الدنيا طبعاً، وعاوز أشكر الأستاذ أمير رمسيس والفريق بتاعه عشان هم بجد المجهود بتاعهم كبير جداً في تنظيم مهرجان الجونة، وطبعاً عاوز أشكر جداً جداً المهندس نجيب ساويرس وعائلة ساويرس على اهتمامهم بعمل فني مهم كده".

كيت بلانشيت ضيفة شرف مهرجان الجونة السينمائي وتتوّج بجائزة بطلة الإنسانية

ريتشا تشادها

حملت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة عام 2020، الطابع الآسيوي مع حضور النجم الهندي علي فازار والنجمة الهندية ريتشا تشادها Richa Chadha، ما أضفى تنوعاً ثقافياً واضحاً على قائمة الضيوف.

كبير خان

Embed from Getty Images

في الدورة الخامسة عام 2021، كان مهرجان الجونة على موعد مع حضور المخرج والسيناريست الهندي كبير خان Kabir Khan، والكاتب الأمريكي روب ألين؛ ليؤكد المهرجان مجدداً على حرصه في المزج بين صناع السينما من الشرق والغرب.

كريستوفر لامبرت

View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial)

الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي عام 2023، شهدت تكريماً لافتاً للنجم الفرنسي كريستوفر لامبرت Christopher Lambert الحاصل على جائزة "سيزار"، في خطوة أعادت للأذهان مكانة الجونة كوجهة لتقدير رموز السينما العالمية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».