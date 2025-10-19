رمضان 2026 يجمع يوسف الشريف وشيري عادل للمرة الخامسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 05:15 مساءً - يواصل الفنان يوسف الشريف التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "فن الحرب" المُقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2026، حيث يُعيده هذا المشروع إلى الدراما التلفزيونية، بعد غياب دام نحو 5 أعوام منذ مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض عام 2021.

أبطال وصُنّاع مسلسل "فن الحرب"

مسلسل يوسف الشريف الجديد، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، ويُشارك في البطولة عددًا من الفنانين، لعل أبرزهم ريم مصطفى،، إسلام إبراهيم، دينا سامي وآخرون، بحسب ما شاركهمن خلال ستوري حسابه الخاص بإنستغرام.هذا ومن المُقرر انطلاق التصوير أكتوبر المُقبل، فور انتهاء مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2026.

ويشهد "فن الحرب"، عودة شيري عادل للتعاون مع الفنان يوسف الشريف من جديد بعد فترة من التوقف، لاسيما وأنهما من أبرز الثنائيات في الدراما التلفزيونية، وحققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث سيُصبح المسلسل المُرتقب هو المشروع الدرامي الذي يجمعهما على مدار الـ15 عامًا الأخيرة.

أعمال جمعت شيري عادل ويوسف الشريف

"المواطن إكس".. بداية ثنائية يوسف الشريف وشيري عادل

ثنائية "" و"" انطلقت عام 2011، وتشكّلت هويتها من خلال مسلسل "المواطن إكس" الذي عُرض في العام ذاته، حيث يُعد هذا المسلسل هو أولى تجاربفي البطولة المطلقة بالدراما التلفزيونية، وحقق الثنائي نجاحًا ملحوظًا، لاسيما وأن أحداث العمل تدور في إطار من التشويق والغموض، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة.

المسلسل شارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم أروى جودة، محمود عبدالمغني، إياد نصار، أمير كرارة وآخرون، والعمل تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن ومحمد بكير، وتدور أحداثه حول "أحمد قاسم" الشهير بـ"إكس"، الذي يُقتل في حادث بشع، ثم تُعرض أحداث ما قبل وفاته لتظهر علاقة البطل بأهله وأصدقائه وكل المؤثرين في حياته حتى تعرضه لهذه الحادثة، وتتم التحقيقات حول قضية وفاته لمحاولة معرفة من قتل إكس.

رقم مجهول.. تجدد التعاون

وفي العام التالي، تجدد التعاون بينهما، من خلال مسلسل "رقم مجهول"، حيث بدأت الثنائية تأخذ شكلًا ملحوظًا، بعد نجاحهما في "المواطن إكس"، وظلت هناك حالة ترقب جماهيري للأعمال التي تجمعهما سويًا، لذا كان النجاح حليفًا لـ"رقم مجهول" الذي عُرض عام 2012، خاصة وأنه ينتمي لعالم الجريمة التي لا تخلو من الإثارة والتشويق.

ودارت أحداث المسلسل، حول اتصال هاتفي من أحد الأشخاص المجهولين يتلقاه المحامي الشاب "علي" صاحب المبادئ، يهدده فيه المتصل ويخبره بأنه يعرف كل شيء عنه وأن لديه ما قد يدمر به سمعته تمامًا، تتعقد الأحداث خاصةً مع وجود الكثير من المشاكل العائلية التي تتقاطع مع بعضها البعض، ويظل السؤال معلقًا إلى نهاية المسلسل، من هو ذلك المتصل المجهول، وما الذي يريده بالضبط؟، والعمل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

التعاون الثالث في "اسم مؤقت"

"لعبة إبليس"

وفي عام 2013، تكرر التعاون من خلال "اسم مؤقت" للكاتب محمد سليمان عبد المالك، حيث قدّم الثلاثي قصة درامية تمزج بين الأكشن والإثارة والتشويق، وذلك حول أحد رجال الأعمال الذي يقرر العودة إلى وطنه بعد غياب طال لأكثر من 10 سنوات، استطاع فيها تحقيق نجاح باهر وثروة كبيرة، لكنه يتعرض لحادث أليم يفقد على إثره الذاكرة ويصبح صريع الذكريات، ومنذ تلك اللحظة يصير هدفه هو التعرف على شخصيته الحقيقية.أما عام 2015، كان الجمهور مع تعاونهما الرابع في مسلسل "لعبة إبليس" مع تصاعد حالة النجاح الكبير لهما، وصارت رقمًا هامًا في أعماله، حيث قدّمت البطولة النسائية في هذا المسلسل الذي دارت أحداثه حول شقيقين توأم يجسدهما الفنان، أحدهما رجل أعمال ناجح وله مكانة اجتماعية مرموقة، والآخر ساحر يتحد مع الشيطان لتحقيق أهدافه، فما الذي سيحدث بينهما؟.

المسلسل تأليف إنجي علاء، وإخراج شريف إسماعيل، وشارك في البطولة فريال يوسف، محمد رياض، هبة مجدي، إيناس كامل، تميم عبده، محمد سليمان وغيرهم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».