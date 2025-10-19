البنك السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك من الشريحة الأولى بالريال ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات ريال

أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن بدء إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، بموجب برنامج صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 8 مليارات ريال.

ووفقا لبيان البنك، على موقع "تداول"، اليوم الأحد تبدأ فترة الطرح بتاريخ 19 أكتوبر 2025، وتستمر حتى 10 نوفمبر المقبل.

ونوه البنك إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار، هي فئ المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين، وذلك وفقًا لما ورد في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما لففت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب والقيمة الاسمية مليون ريال، على أن يتم تحديد سعر الطرح، وعائد الصكوك حسب ظروف السوق.

وأشار البنك إلى أن الصكوك هي صكوك مستمرة، بدون تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معين أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).

ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك النهائية.

وقام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.

