شاهد.. سعد الكابلي ينشر صورة رومانسية مع زوجته “كادي” بعد حفل زواجهم الأسطوري ويتغزل في أم الدنيا: (مصر يا أخت بلادي يا شقيقةْ)

نشر اليوتيوبر وصانع المحتوى, ونجل الفنان السوداني, الراحل عبد الكريم الكابلي, “سعد”, صورة رومانسية مع عروسته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “سعد”, في الصورة مع زوجته, سيدة الأعمال المعروفة مروة كادي, وذلك بعد أيام من حفل زفافهما الأسطوري الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكتب الكابلي, على الصورة: (كل ما يبنى على الحب يكثر ويكون اثره اعظم واكبر شكرا لكم فردا فردا على هذا الجمال الذي غمرتمونا به).
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغزل سعد, في دولة مصر, التي احتضنت حفل زفافه, وتغنى العريس بقصيدة “مصر يا أخت بلادي يا شقيقة” التي تغني بها والده الفنان عبد الكريم الكابلي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
