بالصورة.. أسطورة كرة القدم السودانية “البرنس” يسخر من الإمارات بعد هزيمتها أمام الأردن: (منتخب النشامَى يلتهم الحمامة)

سخر أسطورة كرة القدم السودانية, وأسطورة نادي الهلال, والمحلل بقنوات “بي ان سبورت” الرياضية, هيثم مصطفى, من خسارة المنتخب الإماراتي, أمام المنتخب الأردني, ضمن بطولة كأس العرب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر اللاعب الملقب بالبرنس, تدوينة ساخرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عقب نهاية المباراة. ونشر اللاعب المعروف عنه وقوفه بجانب الجيش, في حربه ضد مليشيا الدعم السريع, صورة لإحتفال لاعبي الأردن, كتب عليها: (منتخب النشامَى يلتهم الحمامة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

