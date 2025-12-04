تستعد الفنانة السودانية, الشابة ريماز ميرغني, لإكمال مراسم زواجها الذي بدأته بعقد قران, قبل أشهر بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المطربة الشابة وهي تستعد للإحتفال بزاوجها بحفل “الحنة”. https://www.facebook.com/share/r/17kDypjSxB/ وظهرت ريماز ميرغني, بأناقة وجمال ملفت خطفت به الأنظار على السوشيال ميديا, وسط تبريكات زملائها وجمهور ومحبيها الذين تمنوا لها السعادة وإكتمال الفرح بخير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني تخطف الأضواء وتبهر المتابعين بأناقتها وجمالها خلال إحتفالها بــ”حنة” زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.