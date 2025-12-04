الاقتصاد

سعر سهم شركة راسيات القابضة (RASIYAT) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 04-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم شركة راسيات القابضة (RASIYAT) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 04-12-2025 1/2
  • سعر سهم شركة راسيات القابضة (RASIYAT) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 04-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم شركة راسيات القابضة (RASIYAT) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 04-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-03 23:16PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اكتسى سعر سهم شركة أرامكو لزيوت الأساس (2223) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، مدعوماً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولينجح بهذا الصعود في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليهاجم بدوره خط ميل فرعي هابط على المدى القصير.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 84.45 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند سعر 97.30 ريال، مع وجود فرص قوية لاختراقه.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا