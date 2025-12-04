سعر سهم استثمار القابضة (IGRD) يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 04-12-2025

اكتسى سعر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (2223) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، مدعوماً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولينجح بهذا الصعود في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليهاجم بدوره خط ميل فرعي هابط على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 84.45 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند سعر 97.30 ريال، مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد