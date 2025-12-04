غادر عرسان الموسم سعد الكابلي, وزوجته سيدة الأعمال, والناشطة مروة كادي, العاصمة المصرية القاهرة, في طريقهما لمقر إقامتهما بالولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت العروس مروة كادي, صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, من داخل الطائرة. وكتبت كادي, على الصورة التي حازت على إعجاب أكثر من 9 ألف متابع: (انتهت إجازاتنا الصغيرة والان ف الطريق إلى امريكا ع الرغم من ضيق الوقت لكن استمتعنا بكل لحظة شكرا لكل من جعل إقامتنا هينة لينة ميسرة ومحفوفة بالحب والجمال

ماما بابا اخواتي وكل الجميلات والجميلين اللي قابلناهم واتعاملنا معاهم حقيقي نفس اذكر كلللل أساميكم فرد فرد بس انتو عارفين وواصلكم محبتي وامتناني.. ان شاء الله نجي تاني في وقت اكبر عسى نشبع منكم ولوووو حبببة شكرا لكل المتابعين الرائعين والمتابعات الحلوات ممتنة لمحبتكم واهتمامكم وتقديركم واسأل الله ان يجعلنا تسخير خير ف حياة بعض ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. عرسان الموسم “سعد وكادي” يغادران مصر في طريقهما لأمريكا بعد أن أقاما حفل زواج أسطوري بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.