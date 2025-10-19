اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت السعودية توﻗﻊ ﻋﻘد خدمات تقنية ﻣﻊ سدايا بقيمة 42.93 مليون ريال

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحققت وول ستريت مكاسب هذا الأسبوع.



يأتي هذا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 100% ضد الصين لن تكون مستدامة.



ويواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة حالة من القلق المتزايد بعد إفلاس شركتين في قطاع السيارات خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن تساهل معايير الإقراض، خصوصاً في سوق الائتمان الخاص الذي يفتقر إلى الشفافية.



وكشف البنكان الإقليميان "زايونز- Zions" و"ويسترن أليانس- Western Alliance" عن خسارة كبيرة بسبب قروض رديئة.



وكان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان قد علّق في مؤتمر أرباح البنك هذا الأسبوع قائلاً: "عندما ترى صرصوراً واحداً، فغالباً هناك المزيد". وذلك في إشارة إلى انهيار شركتي "فيرست براندز" و"تريكولور هولدينغز".



يأتي ذلك رغم دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السابع عشر ولا بوادر على انتهائه قريباً، فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن هذا الإغلاق يكلف الاقتصاد الأمريكي 15 مليار دولار يومياً.



وفي سياق آخر، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران اليوم إن تنفيذ خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري يبدو أمرًا واقعيًا، في ظل ما يراه من تباطؤ كبير في وتيرة التضخم يلوح في الأفق.



وأوضح ميران أيضاً بأنه يفضل اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري، لكن في نفس الوقت لا يتوقع ذلك، بل يرى أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 238 نقطة) إلى 46190 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 46327 نقطة وأقل مستوى عند 45862 نقطة.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 6664 نقطة، وبلغت مكاسبه هذا الأسبوع 1.7%، وسجل أعلى مستوى عند 6679 نقطة وأقل مستوى عند 6603 نقاط.



وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 22680 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22736 نقطة وأقل مستوى عند 22396 نقطة.