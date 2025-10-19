دورة ستوكهولم: النروجي رود يحرز اللقب الرابع عشر في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - باريس : تُوج النروجي كاسبر رود المصنف ثانيا عشر عالميا بلقب بطل دورة ستوكهولم (250 نقطة) بفوزه السهل على الفرنسي أوغو أومبير 6 2 و6 3 الأحد في المباراة النهائية.

واللقب هو الرابع عشر لرود في مسيرته والثاني فقط على الملاعب الصلبة بعد لقب أول في دورة سان دييغو الأميركية عام 2022.

وحسم رود المجموعة الأولى في مدى 30 دقيقة من خلال كسر ارسال منافسه مرتين.

وتكرر السيناريو في المجموعة الثانية وحسم رود المباراة في ساعة وثماني دقائق.

وقال رود بعد تتويجه "أنا اسف بالنسبة الى نتيجة اليوم يا أوغو، أعتقد بأني لعبت أفضل مباراة لي هذا العام في مواجهتك".