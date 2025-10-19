رالي أوروبا الوسطى: روفانبيرا يشعل صراع لقب السائقين وتويوتا بطلة الصانعين

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : أشعل الفنلندي كالي روفانبيرا الصراع على لقب بطولة العالم للراليات إثر فوزه برالي أوروبا الوسطى، المرحلة الثانية عشرة، الأحد، مساهما في تتويج فريقه تويوتا بلقب الصانعين للموسم الخامس تواليا.

وجاء زميله البريطاني إلفين إيفانز ثانيا لينتزع صدارة بطولة العالم من الفرنسي سيباستيان اوجييه (تويوتا) بفارق 13 نقطة عن الاخير وعن روفانبيرا، وذلك قبل نهاية بطولة العالم بجولتين.

والفوز هو الثالث لروفانبيرا هذا الموسم والثامن عشر في مسيرته.

وتقام الجولتان الاخيرتان في اليابان بين 6 و9 تشرين الثاني/نوفمبر وفي السعودية من 26 الى 29 منه.

وفوت المخضرم أوجييه الساعي الى الفوز بلقبه العالمي التاسع فرصة تعزيز صدارته عندما اصطدم بشجرة السبت لكنه أكمل السباق واحرز 10 نقاط بحسمه المرحلة السوبر ومرحلة القوة الاحد وحل ثانيا عشر في الترتيب العام للسباق.

وقال روفانبيرا بطل العالم مرتين والفائز ايضا هذا الموسم في سباقي جزر الكناري وفنلندا "أهنئ جميع أعضاء الفريق، من الواضح أننا فريق رائع".

وأوضح السائق البالغ من العمر 25 عامًا رغبته في إنهاء الموسم بقوة.