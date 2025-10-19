بطولة إنكلترا: أستون فيلا يواصل صحوته

الرياص - اسماء السيد - لندن : واصل أستون فيلا صحوته بفوزه الثمين على مضيفه توتنهام 2 1 الأحد في لندن في المرحلة الثامنة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وبكر الفريق اللندني بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثامنة عبر لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني رودريغو بنتانكور اثر تمريرة من البرتغالي جواو بالينيا، ورد الضيوف قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق بواسطة لاعب الوسط الدولي مورغان رودجرز (37).

وسجل البديل الارجنتيني إيميليانو بويندا هدف الفوز بعد 16 دقيقة من دخوله مكان العاجي غيفان غيسان، اثر تمريرة من المدافع الدولي الفرنسي لوكا ديني (77).

وهو الفوز الثالث تواليا لأستون فيلا والثالث هذا الموسم بعدما فشل في تذوق طعم الفوز في مبارياته الخمس الاولى (ثلاثة تعادلات وخسارتان)، فرفع رصيده الى 12 نقطة وارتقى الى المركز العاشر.

وردّ أستون فيلا على أطول بداية له بلا فوز في موسم منذ عام 1964 بخمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، ثلاثة في الدوري واثنان في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، موسعًا سلسلة انتصاراته إلى ثماني مباريات.

في المقابل، مني توتنهام بخسارته الثانية هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات وتعادلين فتجمد رصيده عند 14 نقطة وتراجع الى المركز السادس بفارق الاهداف خلف جاره تشلسي الفائز على مضيفه نوتنغهام فوريست 3 0 السبت في افتتاح المرحلة.

وأثبت الأداء المتواضع لتوتنهام على أرضه في الدوري (11 هزيمة وثلاثة انتصارات فقط في 18 مباراة)، معاناة مدربه النمسوي توماس فرانك منذ أن تولى المسؤولية خلفا للأسترالي أنجي بوستيكوغلو الذي أُقيل في نهاية الموسم الماضي.

وفي حين أن غالبية تلك الهزائم على أرضه جاءت تحت قيادة بوستيكوغلو الموسم الماضي، إلا أن فترة فرانك القصيرة أسفرت عن نتائج متباينة في ملعب النادي الذي يتسع لـ62 ألف متفرج، حيث سُمعت صيحات استهجان بعد الهزيمة أمام بورنموث في آب/أغسطس الماضي والتعادل مع وولفرهامبتون المتواضع الشهر الماضي.

