قتلى وجرحى بينهم أطفال في هجوم الاحتلال على قطاع غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي في غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الزوايدة ومدينة خان يونس في قطاع غزة مساء اليوم.

ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإن مصادر محلية أكدت استشهاد مواطنين على الأقل، بينهم صحفي، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف خيمة في منطقة الشاليهات جنوب غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وتم أيضًا تسجيل استشهاد مواطنة فلسطينية وإصابة آخرين، بينهم أطفال، جراء قصف من طائرة مسيرة للاحتلال على خيمة لنازحين بالقرب من مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر بلغ 41 قتيلًا وأكثر من 150 جريحًا، مع استخراج جثامين 414 شهيدًا واستلام 15 جثمانًا محتجزًا لدى الاحتلال ومجهول الهوية.