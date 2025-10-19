الصغير يتحدث بشكل رسمي حول المحتوى المحلي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تعيين المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير متحدثًا رسميًّا للهيئة، إلى جانب عمله نائبًا للرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتميز.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز التواصل مع الجهات المختلفة وتعزيز التعاون مع وسائل الإعلام. وتهدف الهيئة من خلال هذا التعيين إلى تعزيز الشفافية والوضوح في نشر أعمالها، وإبراز دورها الفعّال في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير يعتبر شخصية مرموقة في المجال الهندسي، ولديه خبرة واسعة في مجال الإستراتيجية والتميز. يعد تعيينه كمتحدث رسمي للهيئة خطوة مهمة نحو تعزيز دور الهيئة وتعزيز تواصلها مع المجتمع والإعلام.

الهيئة تؤكد على أهمية تعزيز التواصل والتفاعل مع الجهات المعنية، وستعمل بجدية على تعزيز وتطوير علاقاتها مع وسائل الإعلام لضمان نشر الأخبار بشكل دقيق وشفاف. هذا وتتطلع الهيئة إلى تحقيق نجاحات جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز دورها في تنمية المحتوى المحلي.