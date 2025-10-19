دورة أوساكا: فرنانديز تحرز ثاني ألقابها هذا العام

الرياص - اسماء السيد - اوساكا (اليابان) : أحرزت الكندية ليلى فرنانديز لقب دورة أوساكا اليابانية في كرة المضرب (250 نقطة) بعد فوزها على التشيكية تيريزا فالينتوفا 6 0 و5 7 و6 3 الأحد، محققة لقبها الثاني هذا العام.

وأضافت فرنانديز، المصنفة 27 عالميا، هذا التتويج إلى فوزها السابق في دورة واشنطن في تموز/يوليو، بعدما تغلبت على فالينتوفا القادمة من التصفيات، في أوساكا.

وأشادت الكندية بمنافستها الشابة التي كانت تخوض أول نهائي لها في ضمن دورات "دبليو تي ايه" بعمر 18 عاما، قائلة "قدمتِ أداء رائعا، وكان أسبوعا مذهلا لك ولفريقك وعائلتك".

وأضافت فرنانديز (23 عاما) بعد فوزها باللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية "أنا متأكدة أنني سأراك في العديد من النهائيات المشابهة لهذه".

وخاضت فرنانديز المباراة وهي تضع رباطا داعما على فخذها الأيمن، لكنها سيطرت تماما على المجموعة الأولى التي انتهت بسهولة 6 0.

وبدت فالينتوفا مصدومة بين المجموعتين، لكنها عادت بقوة في الثانية ونجحت في معادلة النتيجة. غير أن الكندية استعادت تفوقها في المجموعة الثالثة وحسمت الانتصار.

وقالت فرنانديز بعد المباراة "أود أن أشكر فريقي ووالدي الذي يعمل أيضا كمدربي وشريكي في التدريب. شكرا لكم على تحملكم معي خلال الأسبوع الماضي، والشهر الماضي، وحتى العام الماضي".