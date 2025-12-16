القضارف تشرع في وضع الترتيبات لإستقبال عدد من النازحين

شرعت ولاية القضارف في وضع التدابير والترتيبات الفنية والإدارية لإستقبال عدد من النازحين القادمين من كردفان مع تقديم كافة الخدمات اللازمة عبر الشركاء من المنظمات. واشاد الوالي خلال اجتماعه الاثنين مع عدد من المنظمات بالولاية بحضور مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية ومستشار الوالي لشئون اللاجئين والنازحين والمنظمات ومفوض العون الإنساني، اشاد بدور المنظمات الكبير في دعم النازحين بالولاية خلال الفترات الماضية، داعيا المنظمات لأهمية الاستعداد لاستقبال النازحين خلال الأيام القادمة وتقديم كافة الخدمات . واكدت المنظمات التزامها بتهيئة مركز الاستقبال وتوفير الإيواء في عدد من المعسكرات فضلا عن برامج الحماية والخدمات. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

