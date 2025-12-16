أصدر ديوان الحسابات القومية بوزارة المالية منشوراً مالياً بترتيبات نهاية العام يوجّه بصرف أجور جميع العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري في أو قبل يوم 29 ديسمبر 2025 م وفقاً لهيكل الأجور الموحد الصادر في فيراير 2022م .

ووجّه المنشور كآفة وحدات الحكومة الإتحادية بتوريد الأرصدة المتبقية بالخزينة لحساب وزارة المالية ببنك السودان في ذات الوقت المذكور .

كما وجّه جميع الهيئات العامة والشركات الحكومية بتوريد أرصدتها لحساباتها ببنك السودان وتسليم كشف منها للديوان ، بجانب إلتزامها بسداد المبالغ المستحقة لوزارة المالية في أو قبل يوم 29 ديسمبر الجاري على أن يوافي بنك السودان وزارة المالية بكشف أوامر الدفع التي وصلته ولم تنفذ بنهاية يوم 31 ديسمبر .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.