محمد بشير أبونمو يتسلّم خطاب تعيينه سفيراً بوزارة الخارجية

أعلن محمد بشير عبد الله (أبونمو) تسلّمه خطاب تعيينه سفيراً بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتوقيع رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس.
وأعرب أبونمو، في تصريح مكتوب، عن بالغ شكره وتقديره لكل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وحاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان القائد مني أركو مناوي، على الثقة التي أولوها له.
وأكد السفير المعيّن عزمه على أن يكون عند حسن ظن القيادة، متمنياً التوفيق في خدمة السودان والعمل على حمايته، ومواجهة ما وصفه بالتحديات التي تهدد أمن البلاد واستقرارها.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
