دورة نينغبو: ريباكينا تحرز اللقب العاشر في مسيرتها الاحترافية وتقترب من البطولة الختامية

الرياص - اسماء السيد - بكين : حققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة تاسعة عالميا، لقبها العاشر في مسيرتها عندما تغلبت على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا العاشرة 3 6 و6 0 و6 2 الأحد في المباراة النهائية لدورة نينغبو الصينية (500 نقطة)، وأنعشت آمالها بحجز بطاقتها الى بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في الرياض مطلع الشهر المقبل.

وهو اللقب الثاني لبطلة ويمبلدون 2022 البالغة من العمر 26 عاما، في هذا الموسم بعد فوزها بدورة ستراسبورغ الفرنسية (500 نقطة) في أيار/مايو الماضي، وعززت حظوظها في منافسة الروسية ميرا أندرييفا على البطاقة الأخيرة المؤهلة الى بطولة الماسترز المقررة في الفترة بين الاول والثامن من الشهر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

ولا تزال ريباكينا تحتل المركز التاسع في تصنيفات "ذا رايس" التي تُحدد المتأهلات لبطولة الماسترز الختامية، لكنها الآن متأخرة بفارق 15 نقطة فقط عن أندرييفا الثامنة.

وتحتاج ريباكينا إلى الوصول إلى نصف نهائي دورة طوكيو على الاقل الأسبوع المقبل لتتجاوز الروسية.

وضمنت الإيطالية جازمين باوليني السابعة لبطولة الماسترز بوصولها إلى نصف النهائي في نينغبو حيث لحقت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا، والبولندية إيغا شفيونتيك الثانية وحاملة اللقب، والاميركيات كوكو غوف، أماندا أنيسيموفا، وجيسيكا بيغولا، وماديسون كيز إلى الرياض.

وقالت ريباكينا بعد استلامها الكأس: "أود أن أهنئ إيكاترينا على الأسبوع الرائع والموسم الرائع حتى الآن، وأتمنى لها حظا سعيدا في الموسم المقبل".

واضافت "شكرا جزيلا لفريقي الذي يدفعني دائما الى الأفضل، وخاصة في نهاية الموسم، فالأمر ليس سهلا. لكن بدونكم، لن أكون هنا. آمل أن نتمكن من بذل المزيد من الجهد الأسبوع المقبل".