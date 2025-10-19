جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن أول المنطلقين ونوريس ثانيا

الرياص - اسماء السيد - Austin (الولايات المتحدة) : ينطلق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول من المركز الأول في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة 19 من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد فوزه في التجارب الرسمية السبت.

وحافظ البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين على هدوئه تحت ضغط سعيه إلى تقليص فارق الـ22 نقطة الذي يتقدم به زميله الأسترالي أوسكار بياستري، وخطف المركز الثاني على شبكة الانطلاق.

واعترف نوريس (25 عاما) الذي كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى الجمعة، بأنه افتقر للسرعة اللازمة لتجاوز بطل ريد بول ذي الألقاب الأربعة وانتزاع مركز الانطلاق الأول.

قال نوريس "كان الأمر أكثر صعوبة اليوم لسبب ما. بالأمس كنت مرتاحا إلى حدّ كبير ولا أعلم إن كان الجميع قد تحسّن قليلا أم أن الرياح اليوم أضرت بنا أكثر".

وأضاف "عانينا أنا وهو (بياستري) أكثر من المعتاد لوضع اللفات بشكل مثالي ومجاراة سرعة ماكس. بذلنا أقصى ما لدينا. أنا سعيد بالمركز الثاني. كان يمكن أن يكون أسوأ. لم تكن هناك أي فرصة لنيل المركز الأول اليوم".

وبعد حادث الاصطدام المؤسف مع بياستري في سباق السرعة السابق (سبرينت)، الذي فاز به فيرستابن وشهد تصادما متعدد السيارات، تحدث نوريس بروح رياضية قائلا "نصيحتي لنفسي غدا هي ألّا أتعرض لحادث. أتطلع لخوض سباق جيد مع ماكس. خضنا مواجهات ممتعة في السابق، وأنا متحمّس لتكرارها".

وبعد أن قلّص فيرستابن الفارق مع متصدر الترتيب بياستري بـ41 نقطة منذ العطلة الصيفية قبل أن يخفّضه إلى 55 بفوزه في سباق السرعة، عبّر الهولندي عن تفاؤله بآماله قائلا "إنها نتيجة قوية بالنسبة لنا. الأداء كان جيدا والسيارة قوية، ومن الصعب تسجيل لفة مثالية هنا بسبب الرياح والمطبات، كما أن الحرارة مرتفعة أيضا".

واعتبر الهولندي أن "الفوز والاستمرار في الفوز" هو مفتاح تحقيق اللقب الخامس.

وأضاف ممازحا "ماكلارين ساعدونا اليوم"، في إشارة إلى حادث اللفة الأولى في سباق السرعة حين اصطدم الألماني نيكو هولكنبرغ من ساوبر بسيارة بياستري دافعا إياه نحو سيارة نوريس.

من جانبه، اعترف بياستري بأنه عاش يوما صعبا آخر. قال "الأمور لم تسر بالشكل المطلوب، علينا مراجعتها ومعرفة ما يمكننا فعله. لكنني واثق أنني ما زلت أتمتع بالهدوء الكافي لاستعادة الثبات الذي قادني إلى صدارة سباق اللقب في وقت سابق من الموسم.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى السبت:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:32.510

2. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:32.801

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:32.807

4. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:32.826

5. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:32.912

6. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:33.084

7. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:33.114

8. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:33.139

9. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:33.150