ميسي يسجل "هاتريك" ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي

الرياص - اسماء السيد - ميامي : قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي فريقه إلى الفوز على ناشفيل 5 2 السبت والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" قرّبته من حسم جائزة الحذاء الذهبي.

ودخل النجم الأرجنتيني اليوم الأخير من الموسم المنتظم وهو متصدر جدول الهدافين برصيد 26 هدفا، بفارق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا لاعب لوس أنجليس أف سي.

لكن بطل العالم 2022 أنهى اليوم برصيد 29 هدفا في 28 مباراة، مقتربا من حسم أول حذاء ذهبي له في الدوري الأميركي، ويعزز في الوقت عينه حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية، بعد أداء استثنائي ساعد ميامي على إنهاء الموسم في المركز الثالث ضمن المنطقة الشرقية.

وسيلتقي إنتر ميامي مع الفريق نفسه، ناشفيل، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأميركي التي تنطلق في 24 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مدرب الفريق، الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو "ماذا يمكنني أن أقول عن ليو؟ كان استثنائيا اليوم، كما هو الحال دائما. من المؤكد أنه سيتوّج بجائزة أفضل لاعب في الموسم نظرا لما قدّمه".

وتابع "أنا سعيد من أجله لأنه ساعدنا مرة أخرى على الفوز بالمباراة".

وتقدّم ميسي بالنتيجة لإنتر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (35)، لكن الإنكليزي سام سوريدج عادل برأسية (43) قبل أن يضيف الكندي جايكوب شافيلبورغ الثاني (45+6).